Погода в Украине меняется: в какие области завтра придет дождь и где прогреет до +18

Как будет меняться погода

Согласно прогнозу специалистов на сутки 26 марта, синоптическая ситуация в Украине "будет претерпевать изменения".

"Холодный северный процесс на некоторое время будет меняться на теплый весенний с юго-запада", - объяснили украинцам.

При этом, исходя из информации УкрГМЦ:

давление будет интенсивно падать;

на высотах - будет поступать более теплый воздух;

увеличится облачность.

Где и когда могут быть осадки

"В большинстве областей еще осадков не ждем", - сообщили в Укргидрометцентре.

В то же время отмечается, что ночью небольшой дождь может быть:

в Запорожской области;

в Днепропетровской области;

в Полтавской области;

в Сумской области;

в Харьковской области.

Днем на небольшой дождь рассчитывают местами:

на крайнем западе;

на востоке страны.

Где завтра будет теплее всего

Температура воздуха в течение 26 марта ожидается в среднем по Украине:

ночью - от 0 до 5 градусов тепла;

днем - около 11-16 градусов выше нуля.

Между тем теплее всего днем будет на юге и Закарпатье. Там столбики термометров могут достигать +18°C.

В Карпатах температура воздуха ожидается:

ночью - около 0 градусов;

днем - в пределах 8-13 градусов тепла.

Прогноз погоды по Украине на 26 марта (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Что будет с погодой по Киеву и области

По территории города Киева и Киевской области погода 26 марта будет с переменной облачностью.

Осадков не предвидится.

Ветер - юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Прогноз погоды на завтра по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура воздуха в Киеве:

ночью - около 2-4 градусов тепла;

днем - около 13-15 градусов тепла.

Температура воздуха по области: