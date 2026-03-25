Погода в Украине меняется: в какие области завтра придет дождь и где прогреет до +18

18:50 25.03.2026 Ср
2 мин
Ночные морозы отступают, уступая место долгожданному теплу
aimg Ирина Костенко
Завтра в некоторых областях будет теплее, чем сегодня (фото иллюстративное: Виталий Носач, РБК-Украина)

Синоптическая ситуация в Украине 26 марта будет меняться. Несмотря на потепление, облаков станет больше, поэтому местами может быть мокро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.

Как будет меняться погода

Согласно прогнозу специалистов на сутки 26 марта, синоптическая ситуация в Украине "будет претерпевать изменения".

"Холодный северный процесс на некоторое время будет меняться на теплый весенний с юго-запада", - объяснили украинцам.

При этом, исходя из информации УкрГМЦ:

  • давление будет интенсивно падать;
  • на высотах - будет поступать более теплый воздух;
  • увеличится облачность.

Где и когда могут быть осадки

"В большинстве областей еще осадков не ждем", - сообщили в Укргидрометцентре.

В то же время отмечается, что ночью небольшой дождь может быть:

  • в Запорожской области;
  • в Днепропетровской области;
  • в Полтавской области;
  • в Сумской области;
  • в Харьковской области.

Днем на небольшой дождь рассчитывают местами:

  • на крайнем западе;
  • на востоке страны.

Где завтра будет теплее всего

Температура воздуха в течение 26 марта ожидается в среднем по Украине:

  • ночью - от 0 до 5 градусов тепла;
  • днем - около 11-16 градусов выше нуля.

Между тем теплее всего днем будет на юге и Закарпатье. Там столбики термометров могут достигать +18°C.

В Карпатах температура воздуха ожидается:

  • ночью - около 0 градусов;
  • днем - в пределах 8-13 градусов тепла.

Прогноз погоды по Украине на 26 марта (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Что будет с погодой по Киеву и области

По территории города Киева и Киевской области погода 26 марта будет с переменной облачностью.

Осадков не предвидится.

Ветер - юго-восточный, со скоростью 5-10 м/с.

Прогноз погоды на завтра по Киеву и области (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Температура воздуха в Киеве:

  • ночью - около 2-4 градусов тепла;
  • днем - около 13-15 градусов тепла.

Температура воздуха по области:

  • ночью - от 0 до 5 градусов тепла;
  • днем - от 11 до 16 градусов тепла.

