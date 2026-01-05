Погода в Україні різко зміниться: у чому небезпека завтра й коли можуть вдарити морози

Чого чекати від погоди в Україні завтра

Згідно з інформацією експерта, завтра в Україні - "складні погодні умови".

Уточнюється, що атмосферні фронти південного циклону зумовлять:

сніг;

мокрий сніг;

налипання мокрого снігу;

рвучкий вітер.

Ситуація з атмосферними фронтами у вівторок, 6 січня (карта: facebook.com/tala.didenko)

"Найближчої ночі буде мороз, а завтра вдень температура повітря підвищиться до відлиги і до "плюсів", - повідомила Діденко.

Відповідно сніг "почне переходити у дощ". Небезпечною може бути ожеледь.

Температура повітря вночі 6 січня очікується:

в середньому по Україні - від 2 до 6 градусів нижче нуля;

у північних областях та на північному сході - від 5 до 11 градусів морозу.

Тим часом завтра вдень:

на заході та півночі України - потеплішає до близько нуля градусів;

на сході температура повітря очікується від 0 до 2 градусів тепла;

у центральних областях - до +2+6 градусів за Цельсієм;

у південній частині країни - до +5+12 градусів вище нуля.

У Києві найближчої ночі очікується сніг.

"А вдень він перейде у дощ чи льодяний дощ! У поєднанні із рвучким вітром буде некомфортно, м'яко кажучи", - зауважила синоптик.

На дорогах столиці - ожеледиця, вдень - "льодяна каша".

"Температура повітря у столиці найближчої ночі -5-7 градусів, а завтра вдень потепліє до відлиги", - розповіла Діденко.

Вона додала, що "при такому потеплінні з'їжджатиме сніг із дахів", тож варто бути особливо обережними.

В яких областях прогнозують небезпечні метеоявища

Згідно з попередженням експертів Українського гідрометеорологічного центру, впродовж вівторка, 6 січня, в Україні очікуються небезпечні метеорологічні явища:

ожеледь - у центральних, східних, більшості північних, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях;

- у центральних, східних, більшості північних, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях; туман (із видимістю 300-500 м) - у більшості північних, центральних, Одеській і Чернівецькій областях;

(із видимістю 300-500 м) - у більшості північних, центральних, Одеській і Чернівецькій областях; ожеледиця на дорогах - у більшості областей, крім півдня країни.

"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили синоптики.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;

руху транспорту.

Попередження на 6 січня від УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Коли в Україну може прийти суттєве похолодання

Діденко розповіла, що наступної ночі - на 7 січня - в Україні "почне підмерзати знову".

"І тому особливо небезпечною також може бути ожеледиця. Дуже, дуже обережно пересовуйтеся вулицями та тротуарами", - порадила вона.

Крім того, метеоролог поділилась важливим попереднім (орієнтовним прогнозом), який ще потребуватиме уточнення.

"З 9-10 січня в Україні передбачається суттєве похолодання", - повідомила Діденко.

Тим часом "на старого Василя" (14 січня), згідно з її інформацією, "морози відступлять"

"Я ще раз наголошую - прогноз орієнтовний, буду уточнювати, проте на зараз, за прогностичними картами, є тенденція до істотного похолодання на кілька днів із 9-10 січня", - підсумувала синоптик.

Публікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)