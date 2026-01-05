Погода в Україні різко зміниться: у чому небезпека завтра й коли можуть вдарити морози

Впродовж завтрашнього дня - 6 січня - погода в Україні очікується "складна". У більшості областей ймовірні небезпечні метеорологічні явища.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.
Згідно з інформацією експерта, завтра в Україні - "складні погодні умови".
Уточнюється, що атмосферні фронти південного циклону зумовлять:
"Найближчої ночі буде мороз, а завтра вдень температура повітря підвищиться до відлиги і до "плюсів", - повідомила Діденко.
Відповідно сніг "почне переходити у дощ". Небезпечною може бути ожеледь.
Температура повітря вночі 6 січня очікується:
Тим часом завтра вдень:
У Києві найближчої ночі очікується сніг.
"А вдень він перейде у дощ чи льодяний дощ! У поєднанні із рвучким вітром буде некомфортно, м'яко кажучи", - зауважила синоптик.
На дорогах столиці - ожеледиця, вдень - "льодяна каша".
"Температура повітря у столиці найближчої ночі -5-7 градусів, а завтра вдень потепліє до відлиги", - розповіла Діденко.
Вона додала, що "при такому потеплінні з'їжджатиме сніг із дахів", тож варто бути особливо обережними.
Згідно з попередженням експертів Українського гідрометеорологічного центру, впродовж вівторка, 6 січня, в Україні очікуються небезпечні метеорологічні явища:
"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили синоптики.
Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:
Діденко розповіла, що наступної ночі - на 7 січня - в Україні "почне підмерзати знову".
"І тому особливо небезпечною також може бути ожеледиця. Дуже, дуже обережно пересовуйтеся вулицями та тротуарами", - порадила вона.
Крім того, метеоролог поділилась важливим попереднім (орієнтовним прогнозом), який ще потребуватиме уточнення.
"З 9-10 січня в Україні передбачається суттєве похолодання", - повідомила Діденко.
Тим часом "на старого Василя" (14 січня), згідно з її інформацією, "морози відступлять"
"Я ще раз наголошую - прогноз орієнтовний, буду уточнювати, проте на зараз, за прогностичними картами, є тенденція до істотного похолодання на кілька днів із 9-10 січня", - підсумувала синоптик.
Нагадаємо, раніше в УкрГМЦ оприлюднили коротку кліматичну характеристику другого місяця зими в Україні та пояснили, яким може бути січень у 2026 році.
Крім того, ми розповідали, коли насправді почалась зима у Києві.
Читайте також, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні в цілому.