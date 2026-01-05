Погода в Украине резко изменится: в чем опасность завтра и когда могут ударить морозы

В течение завтрашнего дня - 6 января - погода в Украине ожидается "сложная". В большинстве областей вероятны опасные метеорологические явления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Согласно информации эксперта, завтра в Украине - "сложные погодные условия".
Уточняется, что атмосферные фронты южного циклона обусловят:
"Ближайшей ночью будет мороз, а завтра днем температура воздуха повысится до оттепели и до "плюсов", - сообщила Диденко.
Соответственно снег "начнет переходить в дождь". Опасным может быть гололед.
Температура воздуха ночью 6 января ожидается:
Между тем завтра днем:
В Киеве ближайшей ночью ожидается снег.
"А днем он перейдет в дождь или ледяной дождь! В сочетании с порывистым ветром будет некомфортно, мягко говоря", - отметила синоптик.
На дорогах столицы - гололедица, днем - "ледяная каша".
"Температура воздуха в столице ближайшей ночью -5-7 градусов, а завтра днем потеплеет до оттепели", - рассказала Диденко.
Она добавила, что "при таком потеплении будет съезжать снег с крыш", поэтому стоит быть особенно осторожными.
Согласно предупреждению экспертов Украинского гидрометеорологического центра, в течение вторника, 6 января, в Украине ожидаются опасные метеорологические явления:
"І уровень опасности, желтый", - подчеркнули синоптики.
Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:
Диденко рассказала, что следующей ночью - на 7 января - в Украине "начнет подмерзать снова".
"И поэтому особенно опасной также может быть гололедица. Очень, очень осторожно передвигайтесь по улицам и тротуарам", - посоветовала она.
Кроме того, метеоролог поделилась важным предварительным (ориентировочным прогнозом), который еще потребует уточнения.
"С 9-10 января в Украине предполагается существенное похолодание", - сообщила Диденко.
Между тем "на старого Василия" (14 января), согласно ее информации, "морозы отступят"
"Я еще раз подчеркиваю - прогноз ориентировочный, буду уточнять, однако на сейчас, по прогностическим картам, есть тенденция к существенному похолоданию на несколько дней с 9-10 января", - подытожила синоптик.
Напомним, ранее в УкрГМЦ обнародовали краткую климатическую характеристику второго месяца зимы в Украине и объяснили, каким может быть январь в 2026 году.
Кроме того, мы рассказывали, когда на самом деле началась зима в Киеве.
Читайте также, кто в мире работает над долгосрочными прогнозами погоды, на чем они базируются (от чего зависят) и какой может быть нынешняя зима в Украине в целом.