Погода в Украине резко изменится: в чем опасность завтра и когда могут ударить морозы

Чего ждать от погоды в Украине завтра

Согласно информации эксперта, завтра в Украине - "сложные погодные условия".

Уточняется, что атмосферные фронты южного циклона обусловят:

снег;

мокрый снег;

налипание мокрого снега;

порывистый ветер.

Ситуация с атмосферными фронтами во вторник, 6 января (карта: facebook.com/tala.didenko)

"Ближайшей ночью будет мороз, а завтра днем температура воздуха повысится до оттепели и до "плюсов", - сообщила Диденко.

Соответственно снег "начнет переходить в дождь". Опасным может быть гололед.

Температура воздуха ночью 6 января ожидается:

в среднем по Украине - от 2 до 6 градусов ниже нуля;

в северных областях и на северо-востоке - от 5 до 11 градусов мороза.

Между тем завтра днем:

на западе и севере Украины - потеплеет до около нуля градусов;

на востоке температура воздуха ожидается от 0 до 2 градусов тепла;

в центральных областях - до +2+6 градусов по Цельсию;

в южной части страны - до +5+12 градусов выше нуля.

В Киеве ближайшей ночью ожидается снег.

"А днем он перейдет в дождь или ледяной дождь! В сочетании с порывистым ветром будет некомфортно, мягко говоря", - отметила синоптик.

На дорогах столицы - гололедица, днем - "ледяная каша".

"Температура воздуха в столице ближайшей ночью -5-7 градусов, а завтра днем потеплеет до оттепели", - рассказала Диденко.

Она добавила, что "при таком потеплении будет съезжать снег с крыш", поэтому стоит быть особенно осторожными.

В каких областях прогнозируют опасные метеоявления

Согласно предупреждению экспертов Украинского гидрометеорологического центра, в течение вторника, 6 января, в Украине ожидаются опасные метеорологические явления:

гололед - в центральных, восточных, большинстве северных, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях;

- в центральных, восточных, большинстве северных, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях; туман (с видимостью 300-500 м) - в большинстве северных, центральных, Одесской и Черновицкой областях;

(с видимостью 300-500 м) - в большинстве северных, центральных, Одесской и Черновицкой областях; гололедица на дорогах - в большинстве областей, кроме юга страны.

"І уровень опасности, желтый", - подчеркнули синоптики.

Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:

работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;

движения транспорта.

Предупреждение на 6 января от УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Когда в Украину может прийти существенное похолодание

Диденко рассказала, что следующей ночью - на 7 января - в Украине "начнет подмерзать снова".

"И поэтому особенно опасной также может быть гололедица. Очень, очень осторожно передвигайтесь по улицам и тротуарам", - посоветовала она.

Кроме того, метеоролог поделилась важным предварительным (ориентировочным прогнозом), который еще потребует уточнения.

"С 9-10 января в Украине предполагается существенное похолодание", - сообщила Диденко.

Между тем "на старого Василия" (14 января), согласно ее информации, "морозы отступят"

"Я еще раз подчеркиваю - прогноз ориентировочный, буду уточнять, однако на сейчас, по прогностическим картам, есть тенденция к существенному похолоданию на несколько дней с 9-10 января", - подытожила синоптик.

Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)