ua en ru
Пн, 05 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Погода в Україні різко зміниться: у чому небезпека завтра й коли можуть вдарити морози

Понеділок 05 січня 2026 16:10
UA EN RU
Погода в Україні різко зміниться: у чому небезпека завтра й коли можуть вдарити морози Погода в Україні завтра буде "складна" й місцями - небезпечна (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Впродовж завтрашнього дня - 6 січня - погода в Україні очікується "складна". У більшості областей ймовірні небезпечні метеорологічні явища.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію метеоролога й синоптика Наталки Діденко у Facebook.

Чого чекати від погоди в Україні завтра

Згідно з інформацією експерта, завтра в Україні - "складні погодні умови".

Уточнюється, що атмосферні фронти південного циклону зумовлять:

  • сніг;
  • мокрий сніг;
  • налипання мокрого снігу;
  • рвучкий вітер.

Погода в Україні різко зміниться: у чому небезпека завтра й коли можуть вдарити морозиСитуація з атмосферними фронтами у вівторок, 6 січня (карта: facebook.com/tala.didenko)

"Найближчої ночі буде мороз, а завтра вдень температура повітря підвищиться до відлиги і до "плюсів", - повідомила Діденко.

Відповідно сніг "почне переходити у дощ". Небезпечною може бути ожеледь.

Температура повітря вночі 6 січня очікується:

  • в середньому по Україні - від 2 до 6 градусів нижче нуля;
  • у північних областях та на північному сході - від 5 до 11 градусів морозу.

Тим часом завтра вдень:

  • на заході та півночі України - потеплішає до близько нуля градусів;
  • на сході температура повітря очікується від 0 до 2 градусів тепла;
  • у центральних областях - до +2+6 градусів за Цельсієм;
  • у південній частині країни - до +5+12 градусів вище нуля.

У Києві найближчої ночі очікується сніг.

"А вдень він перейде у дощ чи льодяний дощ! У поєднанні із рвучким вітром буде некомфортно, м'яко кажучи", - зауважила синоптик.

На дорогах столиці - ожеледиця, вдень - "льодяна каша".

"Температура повітря у столиці найближчої ночі -5-7 градусів, а завтра вдень потепліє до відлиги", - розповіла Діденко.

Вона додала, що "при такому потеплінні з'їжджатиме сніг із дахів", тож варто бути особливо обережними.

В яких областях прогнозують небезпечні метеоявища

Згідно з попередженням експертів Українського гідрометеорологічного центру, впродовж вівторка, 6 січня, в Україні очікуються небезпечні метеорологічні явища:

  • ожеледь - у центральних, східних, більшості північних, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях;
  • туман (із видимістю 300-500 м) - у більшості північних, центральних, Одеській і Чернівецькій областях;
  • ожеледиця на дорогах - у більшості областей, крім півдня країни.

"І рівень небезпечності, жовтий", - наголосили синоптики.

Зазначається, що такі погодні умови можуть призвести до ускладнення:

  • роботи енергетичних, будівельних і комунальних підприємств;
  • руху транспорту.

Погода в Україні різко зміниться: у чому небезпека завтра й коли можуть вдарити морозиПопередження на 6 січня від УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)

Коли в Україну може прийти суттєве похолодання

Діденко розповіла, що наступної ночі - на 7 січня - в Україні "почне підмерзати знову".

"І тому особливо небезпечною також може бути ожеледиця. Дуже, дуже обережно пересовуйтеся вулицями та тротуарами", - порадила вона.

Крім того, метеоролог поділилась важливим попереднім (орієнтовним прогнозом), який ще потребуватиме уточнення.

"З 9-10 січня в Україні передбачається суттєве похолодання", - повідомила Діденко.

Тим часом "на старого Василя" (14 січня), згідно з її інформацією, "морози відступлять"

"Я ще раз наголошую - прогноз орієнтовний, буду уточнювати, проте на зараз, за прогностичними картами, є тенденція до істотного похолодання на кілька днів із 9-10 січня", - підсумувала синоптик.

Погода в Україні різко зміниться: у чому небезпека завтра й коли можуть вдарити морозиПублікація Діденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)

Нагадаємо, раніше в УкрГМЦ оприлюднили коротку кліматичну характеристику другого місяця зими в Україні та пояснили, яким може бути січень у 2026 році.

Крім того, ми розповідали, коли насправді почалась зима у Києві.

Читайте також, хто у світі працює над довгостроковими прогнозами погоди, на чому вони базуються (від чого залежать) та якою може бути цьогорічна зима в Україні в цілому.

Читайте РБК-Україна в Google News
Гідрометцентр Погода в Україні Погода в Києві Наталка Диденко Погода на день Метеоролог
Новини
Євген Хмара тимчасово очолив СБУ замість Малюка
Євген Хмара тимчасово очолив СБУ замість Малюка
Аналітика
Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Навіщо Зеленський призначив Буданова головою ОП і звільняє Малюка