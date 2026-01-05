Погода в Украине резко изменится: в чем опасность завтра и когда могут ударить морозы
В течение завтрашнего дня - 6 января - погода в Украине ожидается "сложная". В большинстве областей вероятны опасные метеорологические явления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Наталки Диденко в Facebook.
Чего ждать от погоды в Украине завтра
Согласно информации эксперта, завтра в Украине - "сложные погодные условия".
Уточняется, что атмосферные фронты южного циклона обусловят:
- снег;
- мокрый снег;
- налипание мокрого снега;
- порывистый ветер.
Ситуация с атмосферными фронтами во вторник, 6 января (карта: facebook.com/tala.didenko)
"Ближайшей ночью будет мороз, а завтра днем температура воздуха повысится до оттепели и до "плюсов", - сообщила Диденко.
Соответственно снег "начнет переходить в дождь". Опасным может быть гололед.
Температура воздуха ночью 6 января ожидается:
- в среднем по Украине - от 2 до 6 градусов ниже нуля;
- в северных областях и на северо-востоке - от 5 до 11 градусов мороза.
Между тем завтра днем:
- на западе и севере Украины - потеплеет до около нуля градусов;
- на востоке температура воздуха ожидается от 0 до 2 градусов тепла;
- в центральных областях - до +2+6 градусов по Цельсию;
- в южной части страны - до +5+12 градусов выше нуля.
В Киеве ближайшей ночью ожидается снег.
"А днем он перейдет в дождь или ледяной дождь! В сочетании с порывистым ветром будет некомфортно, мягко говоря", - отметила синоптик.
На дорогах столицы - гололедица, днем - "ледяная каша".
"Температура воздуха в столице ближайшей ночью -5-7 градусов, а завтра днем потеплеет до оттепели", - рассказала Диденко.
Она добавила, что "при таком потеплении будет съезжать снег с крыш", поэтому стоит быть особенно осторожными.
В каких областях прогнозируют опасные метеоявления
Согласно предупреждению экспертов Украинского гидрометеорологического центра, в течение вторника, 6 января, в Украине ожидаются опасные метеорологические явления:
- гололед - в центральных, восточных, большинстве северных, Тернопольской, Хмельницкой, Ивано-Франковской и Черновицкой областях;
- туман (с видимостью 300-500 м) - в большинстве северных, центральных, Одесской и Черновицкой областях;
- гололедица на дорогах - в большинстве областей, кроме юга страны.
"І уровень опасности, желтый", - подчеркнули синоптики.
Отмечается, что такие погодные условия могут привести к осложнению:
- работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий;
- движения транспорта.
Предупреждение на 6 января от УкрГМЦ (скриншот: facebook.com/UkrHMC)
Когда в Украину может прийти существенное похолодание
Диденко рассказала, что следующей ночью - на 7 января - в Украине "начнет подмерзать снова".
"И поэтому особенно опасной также может быть гололедица. Очень, очень осторожно передвигайтесь по улицам и тротуарам", - посоветовала она.
Кроме того, метеоролог поделилась важным предварительным (ориентировочным прогнозом), который еще потребует уточнения.
"С 9-10 января в Украине предполагается существенное похолодание", - сообщила Диденко.
Между тем "на старого Василия" (14 января), согласно ее информации, "морозы отступят"
"Я еще раз подчеркиваю - прогноз ориентировочный, буду уточнять, однако на сейчас, по прогностическим картам, есть тенденция к существенному похолоданию на несколько дней с 9-10 января", - подытожила синоптик.
Публикация Диденко (скриншот: facebook.com/tala.didenko)
