Погода нагадає про зиму: де сьогодні в Україні очікується найбільший холод

Погода в Україні

Як пояснюють синоптики, сьогодні незатишну погоду в Україні визначатиме тилова частина циклону з центром на схід від нашої території.

"На висотах знаходитиметься холодна повітряна маса, яка доповнюватиметься новими порціями холоду з північних напрямків", - повідомили в Укргідрометцентрі.

За прогнозом, 8 квітня буде хмарно з проясненнями. Очікується невеликий дощ, вночі місцями з мокрим снігом.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с, у західних, Вінницькій та Житомирській областях вдень можливі пориви до 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме 1-6 градусів тепла, однак на поверхні ґрунту, а також на Закарпатті та північному сході можливі заморозки до 0-3 градусів.

Вдень повітря прогріється лише до 4-9 градусів тепла.

У Карпатах прогнозують невеликий сніг, температура впродовж доби коливатиметься від 0 до -3 градусів.

Фото: карта погоди в Україні на 8 квітня (facebook.com/UkrHMC)

Погода у Києві

У столиці також буде хмарно з проясненнями. Очікується невеликий дощ, вночі з мокрим снігом.

Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура по області вночі становитиме 1-6 градусів тепла, на ґрунті можливі заморозки до 0-3 градусів. Вдень очікується 4-9 градусів тепла.

У Києві вночі від 1 до 3 градуси тепла, вдень - 6-8 градусів тепла.