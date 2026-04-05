Україну накриють дощі та похолодання: прогноз погоди на тиждень (карти)

Наступного тижня в Україні знову дощитиме, а з четверга очікується відчутне похолодання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

У понеділок, 6 квітня, в усіх регіонах України буде хмарно з проясненнями. Вночі у більшості західних областей, вдень в Україні, крім південного сходу, дощі.

Вітер південно-західний з переходом на північно-західний, 7-12 м/с, вночі в Карпатах, вдень у західних, більшості північних та центральних областях пориви 15-20 м/с.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +13 до +19 градусів;

у східних областях - від +17 до +20 градусів;

у центральних областях - від +17 до +22 градусів;

у південних областях - від +17 до +20 градусів;

у західних областях - від +11 до +17 градусів.

У вівторок, 7 квітня, в Україні також прогнозується хмарність і дощі.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +8 до +10 градусів;

у східних областях - від +8 до +13 градусів;

у центральних областях - від +8 до +12 градусів;

у південних областях - від +11 до +13 градусів;

у західних областях - від +9 до +12 градусів.

У середу, 8 квітня, в Україні знову очікуються дощі. Однак сонце буде показуватися.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +8 до +10 градусів;

у східних областях - від +8 до +11 градусів;

у центральних областях - від +8 до +10 градусів;

у південних областях - від +9 до +11 градусів;

у західних областях - від +8 до +12 градусів.

У четвер, 9 квітня, погода суттєво не зміниться, дощі очікуються по всій Україні.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +4 до +7 градусів;

у східних областях - від +4 до +10 градусів;

у центральних областях - від +6 до +9 градусів;

у південних областях - від +7 до +9 градусів;

у західних областях - від +6 до +10 градусів.

П'ятниця, 10 квітня, буде ще холоднішою. Дощі також продовжаться.

Стовпчики термометрів вдень покажуть: