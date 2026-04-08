Погода напомнит о зиме: где сегодня в Украине ожидается самый большой холод

Погода в Украине

Как объясняют синоптики, сегодня неуютную погоду в Украине будет определять тыловая часть циклона с центром к востоку от нашей территории.

"На высотах будет находиться холодная воздушная масса, которая будет дополняться новыми порциями холода с северных направлений", - сообщили в Укргидрометцентре.

По прогнозу, 8 апреля будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в западных, Винницкой и Житомирской областях днем возможны порывы до 15-20 м/с.

Температура ночью составит 1-6 градусов тепла, однако на поверхности почвы, а также на Закарпатье и северо-востоке возможны заморозки до 0-3 градусов.

Днем воздух прогреется лишь до 4-9 градусов тепла.

В Карпатах прогнозируют небольшой снег, температура в течение суток будет колебаться от 0 до -3 градусов.

Фото: карта погоды в Украине на 8 апреля (facebook.com/UkrHMC)

Погода в Киеве

В столице также будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь, ночью с мокрым снегом.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура по области ночью составит 1-6 градусов тепла, на почве возможны заморозки до 0-3 градусов. Днем ожидается 4-9 градусов тепла.

В Киеве ночью от 1 до 3 градуса тепла, днем - 6-8 градусов тепла.