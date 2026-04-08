Погода напомнит о зиме: где сегодня в Украине ожидается самый большой холод

Сегодня, 8 апреля, погода напомнит о зиме. В части регионов температура опустится до минусовых значений, возможны дожди с мокрым снегом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
Как объясняют синоптики, сегодня неуютную погоду в Украине будет определять тыловая часть циклона с центром к востоку от нашей территории.
"На высотах будет находиться холодная воздушная масса, которая будет дополняться новыми порциями холода с северных направлений", - сообщили в Укргидрометцентре.
По прогнозу, 8 апреля будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь, ночью местами с мокрым снегом.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с, в западных, Винницкой и Житомирской областях днем возможны порывы до 15-20 м/с.
Температура ночью составит 1-6 градусов тепла, однако на поверхности почвы, а также на Закарпатье и северо-востоке возможны заморозки до 0-3 градусов.
Днем воздух прогреется лишь до 4-9 градусов тепла.
В Карпатах прогнозируют небольшой снег, температура в течение суток будет колебаться от 0 до -3 градусов.
Фото: карта погоды в Украине на 8 апреля (facebook.com/UkrHMC)
В столице также будет облачно с прояснениями. Ожидается небольшой дождь, ночью с мокрым снегом.
Ветер северо-западный, 7-12 м/с.
Температура по области ночью составит 1-6 градусов тепла, на почве возможны заморозки до 0-3 градусов. Днем ожидается 4-9 градусов тепла.
В Киеве ночью от 1 до 3 градуса тепла, днем - 6-8 градусов тепла.
Напомним, непогода уже ударила по западным областям Украины.
В частности, 6 апреля на Волыни, Ровенщине и Львовщине сильный ветер срывал крыши зданий, среди которых была школа в селе Хиночи. Десятки населенных пунктов остались без электроснабжения.
Синоптики объясняют, что резкое похолодание вызвано арктическим воздухом, который пришел "на хвосте" скандинавского циклона.
