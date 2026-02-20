Погані дороги "вдарять" по кишенях водіїв? Як логістика формує ціну на бензин

Через поганий стан доріг в Україні вартість пального на автозаправках може зрости приблизно на 1%. Перевізники змушені витрачати значно більше грошей на ремонт розбитих бензовозів, що зрештою позначається на кінцевих цінах для водіїв.

Про те, як стан доріг впливає на цінники, та від чого ще залежить ціна на пальне, РБК-Україна розпитало аналітика Андрія Шевчишина.

Головне:

Ями б'ють по цінах: через розбиті дороги та дорожчий ремонт бензовозів літр пального на АЗС може додати близько 60 копійок.

через розбиті дороги та дорожчий ремонт бензовозів літр пального на АЗС може додати близько 60 копійок. Що ще тисне на ринок: вартість також підігрівають світові ціни на нафту та старт весняної посівної.

вартість також підігрівають світові ціни на нафту та старт весняної посівної. Тотального подорожчання не буде: зниження курсу євро компенсує витрати, тому ціни залишаться просто "стабільно високими", без різких стрибків.

зниження курсу євро компенсує витрати, тому ціни залишаться просто "стабільно високими", без різких стрибків. Коли полагодять траси: ямковий ремонт критичних ділянок (Одеська траса, Київ-Чоп) розпочнуть, щойно стабільно потеплішає до +5…+10°C.

Як вибоїни б'ють по вартості пального

За словами Шевчишина, логістика становить у середньому 5% від ціни пального на АЗС. Близько третини цих логістичних витрат припадає на амортизацію та ремонт транспорту (це приблизно 1,5% у загальній вартості літра).

Оскільки через розбиті шляхи витрати компаній на ремонт бензовозів можуть підскочити на 60%, ця частка зросте до 2,4%. У підсумку погані дороги додають до ціни на стелах від 0,5% до 1%, пояснив експерт.

Логістика входить у кінцеву варстіть цін на пальне (Інфографіка РБК-Україна)

"Проте ми розуміємо, що хтось захоче перекладати це на роздрібних покупців, а хтось візьме ці витрати на себе у гурті. Якось будуть вирішувати сумісно це питання", - додав він.

Враховуючи ціни на пальне станом на 20 лютого, зростання може скласти близько 60 копійок.

Що ще тисне на ціни на АЗС

Стан автошляхів - не єдина причина можливого подорожчання, зауважив Шевчишин. Світові ціни на нафту йдуть угору через напруженість навколо Ірану та логістичні складнощі в Європі. Лише за останній тиждень це додало близько 50 копійок до вартості літра.

На вартість пального впливають низка факторів (Інфографіка РБК-Україна)

Крім того, наближається весняна посівна: аграрії активно збільшують попит на пальне, що дозволяє продавцям тримати гуртові ціни на високому рівні, зазначив експерт.

Водночас ситуацію для українців дещо пом'якшує зниження курсу євро, від якого залежить розмір паливного акцизу.

"Тобто всі фактори скомпенсуються, от, і ціни залишаться стабільно високими", - резюмував Шевчишин.

Чому дороги різко зіпсувалися та коли їх відремонують

Як пояснював очільник Держагентства відновлення Сергій Сухомлин, асфальт руйнується через вичерпаний термін експлуатації та зимову негоду. У старі тріщини потрапляє вода, яка під час температурних перепадів і замерзання розширюється, буквально розриваючи покриття зсередини.

Найбільш проблемними зараз є кілька ділянок на Одеській трасі та трасі М-06 (Київ-Чоп) на Київщині, Житомирщині та Рівненщині.

В уряді вже готуються до відновлення шляхів. Прем'єр Юлія Свириденко доручила профільному міністерству та Держагентству відновлення терміново підготуватися до ямкового ремонту стратегічних маршрутів. Роботи розпочнуть, щойно дозволять погодні умови.

"Для якісного укладання асфальту потрібна температура щонайменше +5…+10 градусів протягом тижня-двох. Роботи в холодну погоду значно повільніші й дорожчі", - зауважував Сухомлин.