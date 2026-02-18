Свириденко доручила терміново готувати ремонт доріг: які траси відновлять першими
Український уряд розпорядився розпочати терміновий ремонт автомобільних доріг загального користування, щойно дозволять погодні умови.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Юлію Свириденко в Telegram.
Вона зазначила, що доручила віцепрем'єру з відновлення України Олексію Кулебі терміново забезпечити готовність до ремонту доріг.
Насамперед відновлюватимуть стратегічно важливі маршрути, які забезпечують логістику для потреб оборони, життєзабезпечення громад, а також роботу критичної інфраструктури.
"Роботи мають бути розпочаті, щойно це дозволять погодні умови", - додала Свириденко.
Голова українського уряду запевнила, що в держбюджеті на 2026 рік передбачено видатки на ремонт доріг. Кабмін працює над додатковим фінансуванням.
Варто зауважити, що стан доріг в Україні погіршився через складні погодні умови. Різкі коливання температури - від морозів до відлиги - сприяють утворенню тріщин і руйнуванню покриття.
Ремонт доріг у Київській області
Нагадаємо, на державних дорогах Київської області триває екстрений ямковий ремонт для стабілізації проїзду.
До масового руйнування покриття призвели морози, опади та різкі перепади температур. Роботи тривають на найбільш завантажених міжнародних, національних і регіональних трасах, що мають стратегічне значення для логістики країни.
У зимовий період дорожники використовують технологію холодного асфальту. Цей метод є загальноєвропейською практикою (застосовується в Німеччині, Польщі та Чехії) для швидкого усунення пошкоджень у морозну погоду.