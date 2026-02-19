ua en ru
Що сталося з дорогами в Україні і коли почнуть ремонт: названо умову

Україна, Четвер 19 лютого 2026 15:15
Що сталося з дорогами в Україні і коли почнуть ремонт: названо умову Фото: на ключових трасах країни за зиму утворилися ями (facebook.com.avtomobilnidorogu)
Автор: Ірина Гамерська

Після зимових температурних гойдалок асфальт на ключових трасах країни почав стрімко руйнуватися. Причиною, зокрема, є вода, яка замерзає в мікротріщинах та фактично розриває полотно зсередини.

Про це заявив керіввник Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин, повідомляє РБК-Україна з посилання на його інтерв'ю "Економічній правді".

Читайте також: Свириденко доручила терміново готувати ремонт доріг: які траси відновлять першими

Головне:

  • Умова для старту: Ремонт почнеться лише при стабільній температурі від +5…+10°C протягом одного-двох тижнів.
  • Причина руйнувань: Вода потрапляє в мікротріщини, замерзає та розриває полотно. Це критично для доріг, де верхній шар не оновлювали понад 6-8 років.
  • Фінансовий план: Із передбачених 12,6 млрд грн більшість коштів надійде лише у грудні. Роботи розпочнуть "у борг" із відтермінуванням платежів підрядникам.
  • Чому не зараз: Укладання асфальту в холодну погоду є значно дорожчим і менш якісним.

Фізика руйнування: чому виникають вибоїни?

Як пояснив Сухомлин, будь-яке дорожнє полотно має свій термін експлуатації. Кожні 6-8 років потрібно оновлювати верхній шар, а через 15 років - основу.

Коли з'являються тріщини, у них потрапляє вода. Під час циклів замерзання й танення вода розширюється і руйнує покриття зсередини. Реагенти та різкі перепади температур лише прискорюють цей процес, фактично розриваючи асфальтобетон.

"На Одеській трасі це дві-три ділянки довжиною близько 2 км. На трасі М-06 (Київ-Чоп) - кілька ділянок під Києвом, біля окружної Коростишева і далі по Рівненській області. Це окремі відрізки", - розповів Сухомлин про проблемні ділянки доріг.

Що сталося з дорогами в Україні і коли почнуть ремонт: названо умову

Ілюстративне фото: ями на дорогах утворилися взимку (скрін відео)

Терміни ремонту трас Київ-Одеса та Київ-Чоп

Початок робіт напряму залежить від температури повітря. Якісне укладання асфальту потребує тепла. Якщо до квітня не встановиться стабільний "плюс" (хоча б +5 градусів протягом тижня), вибоїни не зникнуть, оскільки ремонт у мороз є технологічно неефективним.

"Для якісного укладання асфальту потрібна температура щонайменше +5…+10 градусів протягом тижня-двох. Роботи в холодну погоду значно повільніші й дорожчі", - заявив він.

Ремонт "у борг"

Сухомлин заявляє, що ситуація з фінансуванням залишається складною. Міністерство фінансів розписало 7-8 мільярдів гривень із загального бюджету на грудень. Оскільки зараз цих коштів немає, частину робіт виконуватимуть за рахунок боргів перед підрядниками.

Читайте також:

