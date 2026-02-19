ua en ru
Чи чекати стрибка цін через блекаути: в НБУ дали прогноз для українців

Четвер 19 лютого 2026 20:54
UA EN RU
Чи чекати стрибка цін через блекаути: в НБУ дали прогноз для українців Фото: НБУ дав прогноз щодо цін в Україні (Getty Images)
Автор: Дмитро Левицький

Витрати бізнесу на генератори та зарядні станції неминуче позначаться на гаманцях українців. Проте ціни зростатимуть помірно, без різких та болючих стрибків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву аналітика Нацбанку Артема Вдовиченка.

Головне:

  • Пік відключень - зараз: дефіцит потужностей сягає 12%, але в середньому за рік впаде до 6%.
  • Економіка встоїть: попри блекаути, ВВП України зросте на 1,8%.
  • Чому дорожчають товари: бізнес закладає у ціни витрати на генератори та пальне.
  • Різкого стрибка цін не буде: Нацбанк прогнозує цілком помірну інфляцію у 7,5% на кінець року.

Найважча зима та дефіцит світла

Через російські атаки та сильні морози країна зіткнулися з найбільшою нестачею електроенергії за весь час великої війни. У Нацбанку прогнозують, що загалом у 2026 році системі не вистачатиме близько 6% потужностей.

Найважчий етап Україна проходить саме зараз, у першому кварталі - дефіцит тимчасово сягає 12%.

Що буде з ВВП та гаманцями українців

Постійні відключення гальмують бізнес. За розрахунками НБУ, енергодефіцит "з'їсть" близько 0,4% від можливого зростання економіки. Але макропрогноз залишається позитивним: очікується, що реальний ВВП України все одно зросте на 1,8%.

Щодо вартості життя, то відключення світла можуть вплинути на ціни через:

  • можливе підвищення тарифів;
  • додаткові витрати бізнесу (підприємці змушені купувати генератори, зарядні станції та пальне, і ці суми лягають у фінальну вартість товарів та послуг).

Чи чекати стрибка цін

За прогнозом Нацбанку, найближчими місяцями зростання цін навіть сповільниться. У другій половині року інфляція тимчасово пришвидшиться, але на кінець року зупиниться на цілком помірній позначці - 7,5%.

У наступні роки НБУ очікує стабільного зниження інфляції до бажаних 5%.

