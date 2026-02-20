Плохие дороги "ударят" по карманам водителей? Как логистика формирует цену на бензин

Из-за плохого состояния дорог в Украине стоимость топлива на автозаправках может вырасти примерно на 1%. Перевозчики вынуждены тратить значительно больше денег на ремонт разбитых бензовозов, что в конечном итоге сказывается на конечных ценах для водителей.

О том, как состояние дорог влияет на ценники и от чего еще зависит цена на топливо, РБК-Украина расспросило аналитика Андрея Шевчишина.

Главное:

Ямы бьют по ценам: из-за разбитых дорог и более дорогого ремонта бензовозов литр топлива на АЗС может подорожать примерно на 60 копеек.

из-за разбитых дорог и более дорогого ремонта бензовозов литр топлива на АЗС может подорожать примерно на 60 копеек. Что еще давит на рынок: стоимость также подогревают мировые цены на нефть и старт весенней посевной.

стоимость также подогревают мировые цены на нефть и старт весенней посевной. Тотального подорожания не будет: снижение курса евро компенсирует расходы, поэтому цены останутся просто "стабильно высокими", без резких скачков.

снижение курса евро компенсирует расходы, поэтому цены останутся просто "стабильно высокими", без резких скачков. Когда починят трассы: ямочный ремонт критических участков (Одесская трасса, Киев-Чоп) начнут, как только стабильно потеплеет до +5…+10°C.

Как выбоины бьют по стоимости топлива

По словам Шевчишина, логистика составляет в среднем 5% от цены топлива на АЗС. Около трети этих логистических расходов приходится на амортизацию и ремонт транспорта (это примерно 1,5% в общей стоимости литра).

Поскольку из-за разбитых дорог расходы компаний на ремонт бензовозов могут подскочить на 60%, эта доля вырастет до 2,4%. В итоге плохие дороги добавляют к цене на стелах от 0,5% до 1%, пояснил эксперт.

Логистика входит в конечную стоимость цен на топливо (Инфографика РБК-Украина)

"Однако мы понимаем, что кто-то захочет перекладывать это на розничных покупателей, а кто-то возьмет эти расходы на себя в опте. Как-то будут решать совместно этот вопрос", - добавил он.

Учитывая цены на топливо по состоянию на 20 февраля, рост может составить около 60 копеек.

Что еще давит на цены на АЗС

Состояние автодорог - не единственная причина возможного подорожания, отметил Шевчишин. Мировые цены на нефть идут вверх из-за напряженности вокруг Ирана и логистических сложностей в Европе. Только за последнюю неделю это добавило около 50 копеек к стоимости литра.

На стоимость топлива влияют ряд факторов (Инфографика РБК-Украина)

Кроме того, приближается весенняя посевная: аграрии активно увеличивают спрос на топливо, что позволяет продавцам держать оптовые цены на высоком уровне, отметил эксперт.

В то же время ситуацию для украинцев несколько смягчает снижение курса евро, от которого зависит размер топливного акциза.

"То есть все факторы скомпенсируются, вот, и цены останутся стабильно высокими", - резюмировал Шевчишин.

Почему дороги резко испортились и когда их отремонтируют

Как объяснял глава Госагентства восстановления Сергей Сухомлин, асфальт разрушается из-за исчерпанного срока эксплуатации и зимней непогоды. В старые трещины попадает вода, которая во время температурных перепадов и замерзания расширяется, буквально разрывая покрытие изнутри.

Наиболее проблемными сейчас являются несколько участков на Одесской трассе и трассе М-06 (Киев-Чоп) в Киевской, Житомирской и Ровенской областях.

В правительстве уже готовятся к восстановлению дорог. Премьер Юлия Свириденко поручила профильному министерству и Госагентству восстановления срочно подготовиться к ямочному ремонту стратегических маршрутов. Работы начнут, как только позволят погодные условия.

"Для качественной укладки асфальта нужна температура не менее +5...+10 градусов в течение недели-двух. Работы в холодную погоду значительно медленнее и дороже", - отмечал Сухомлин.