Поджог офиса Денисовой, еще одна медаль на Паралимпиаде, взрывы в Кабуле: новости за 26 августа

Рядом с аэропортом Кабула произошли два взрыва, в Киеве подожгли офис омбудсмена, украинская пловчиха завоевала еще одну медаль на Паралимпиаде в Токио. Подробнее о том, что произошло в четверг, 26 августа - в материале РБК-Украина.

Взрывы в Кабуле: более 100 погибших

В четверг, 26 августа, рядом с аэропортом Кабула произошли два взрыва, устроенные террористами-смертниками. В результате погибли более сотни людей. На данный момент сообщается, что среди афганцев число жертв составило 90 человек, также погибли 13 американских военнослужащих.

Первый взрыв произошел себя рядом с гостиницей Baron Hotel, в которой останавливаются иностранцы. Второй взрыв произошел недалеко от здания Министерства иностранных дел Афганистана. СМИ также сообщали, к трагедии причастна террористическая группировка ИГИЛ.

Перед этим генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об угрозе теракта в аэропорту Кабула, из-за чего страны западной коалиции приостановили эвакуацию. Ближе к вечеру Германия заявили, что террористическая угроза стала более конкретной, а общая ситуация в Афганистане остается максимально опасной.

В Киеве бросили "коктейль Молотова" в офис омбудсмена Денисовой

В центре Киева мужчина поджег двери офиса омбудсмена Людмилы Денисовой, уполномоченной Верховной Рады по правам человека, а также перед этим пытался сжечь дверь еще одного административного здания в столице. Злоумышленник был задержан, после чего рассказал полиции о мотивах поступка.

Мужчина, уроженец Киевской области, 1970 года рождения заявил, что планировал также совершить аналогичное нападение на здание Верховного Суда Украины, а еще "хотел поджечь ООН". По мнению задержанного, он действовал "законно", и не желал, чтобы кто-нибудь из людей пострадал. Своей "акцией" - бросание "коктейля Молотова" в помещение админзданий - мужчина намеревался привлечь внимание к своим проблемам, и жаловался на бездействие чиновников.

"Дельта" ширится Украиной. В Минздраве заявили о готовности к новой волне

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщил, что количество случаев инфицирования штаммом коронавирус "Дельта" в Украине растет.

Он рассказал, что еще 5 августа было подтверждено 147 случаев штамма "Дельта", а уже 20 августа - 520. По словам Кузина, в течение лета система здравоохранения на всех уровнях готовились к возможным вызовам новой волны коронавируса.

У бакалавров и магистров могут аннулировать дипломы за плагиат: решение Кабмина

Кабинет министров Украины принял порядок, согласно которому вузы смогут аннулировать степени высшего образования бакалавров и магистров за нарушение академической добродетели. В частности, за плагиат в дипломных работах.

Сообщается, что соответствующие решения могут приниматься в отношении младших бакалавров, бакалавров и магистров. Отмена степени высшего образования происходит, если в квалификационной работе выявят академический плагиат, фабрикацию, фальсификацию, обман или окажется, что работа была подготовлена через взяточничество.

АЗС должны снизить цены на бензин на гривну: обнародована новая максимальная стоимость

Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Очередные данные по состоянию на 25 августа предоставила НАК "Нафтогаз Украины".

Расчетные цены для бензина снижены с 26,67 гривен до 25,53 гривен за литр, для дизельного топлива снижены с 21,64 гривен до 21,11 гривен за литр. Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,53 гривен за литр, дизельного топлива - 28,11 гривен за литр.

Кабмин перенес рабочие дни: в 2022 году будет два периода длинных выходных

Кабинет министров одобрил распоряжение "О переносе рабочих дней в 2022 году". На 8 марта и День Конституции будет по четыре выходных подряд.

Руководителям предприятий, учреждений и организаций, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рекомендовано перенести в 2022 году рабочие дни:

с понедельника 7 марта на субботу 12 марта;

понедельника 27 июня на субботу 2 июля.

Таким образом, по четыре выходных подряд будет с 5 по 8 марта и с 25 по 28 июня.

Украинская пловчиха Мерешко завоевала еще одну медаль на Паралимпиаде в Токио

Украинская пловчиха Елизавета Мерешко завоевала "серебро" на Паралимпиаде в Токио. Она получила медаль в заплыве 200 метров комплексным стилем.

Для Мерешко это уже вторая медаль на нынешней Паралимиаде. Мерешко второй раз подряд выходила в бассейн для выступления в финале. Напомним, в первый соревновательный день украинка завоевала золотую медаль на дистанции 50 метров вольным стилем.

10-летняя украинка стала чемпионкой мира по балету

Елизавета Биденко в 10 лет стала чемпионкой мира по бальным танцам. На этом соревновании украинка была самой молодой участницей и обошла танцовщиц из Англии, Испании, Франции и Польши.

Девочка занимается балетом с 4 лет. Перед Чемпионатом мира она тренировалась по четыре часа в день. Вернувшись с соревнований, она сразу идет на тренировку, ведь впереди новые испытания. Через два месяца начнутся соревнования в Париже.

Приготовьте зонты и куртки: какие области накроет похолоданием и ливнями

Погода в Украине в пятницу ожидается неблагоприятная в большинстве областей страны. Синоптики прогнозируют снижение температуры воздуха, шквальный ветер и проливные дожди.

Подробнее о том, какая погода ждет украинцев в пятницу, 27 августа, читайте в материале Styler.