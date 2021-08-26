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Взрыв возле аэропорта Кабула: погибли два человека, десятки ранены

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Кабул, Четверг 26 августа 2021 17:19
Взрыв возле аэропорта Кабула: погибли два человека, десятки ранены Фото: стало известно о первых жертвах взрыва в Кабуле (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

В результате взрыва возле аэропорта Кабула (Афганистан) погибли два человека. Еще десятки получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Pajhwok Afghan News.

Сообщается, что в результате подрыва бомбы погибли по меньшей мере два человека и десятки ранены. Также издание отмечает, что инцидент произошел в толпе афганцев, которые пытались попасть на территорию аэропорта.

Как пишет CNN, официальные лица в США подтвердили, что нападение совершил террорист-смертник. По словам представителя Белого дома, президент Джо Байден уже проинформирован о взрыве возле аэропорта Кабула.

Напомним, сегодня утром генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил об угрозе теракта в аэропорту Кабула, из-за этого страны западной коалиции приостановили эвакуацию.

Ближе к вечеру Германия заявили, что террористическая угроза стала более конкретной, а общая ситуация в Афганистане остается максимально опасной.

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Афганистан Кабул Взрыв
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