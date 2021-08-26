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В Киеве неизвестный бросил "коктейль Молотова" в офис омбудсмена Денисовой

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Киев, Четверг 26 августа 2021 15:54
В Киеве неизвестный бросил "коктейль Молотова" в офис омбудсмена Денисовой Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Киеве неизвестный бросил "коктейль Молотова" в офис уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. На месте уже работают правоохранители.

Об этом РБК-Украина сказали в полиции Киева.

В полиции отказались пока раскрывать детали происшествия, отметив, что правоохранители уже выясняют обстоятельства.

Очевидцы происшествия сообщили, что неизвестный мужчина бросил в дверь здания бутылку с зажигательным веществом. После этого его задержали правоохранители.

Обновлено.

Информацию об инциденте на странице в Facebook подтвердила сама омбудсмен Денисова. Она отметила, что в результате инцидента были повреждены двери офиса, а сотрудники и посетители не пострадали.

"Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов злоумышленник уже задержан. При нем обнаружены другие взрывчатые вещества. Продолжаются следственные действия", - добавила она.

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Киев Денисова
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