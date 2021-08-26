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У бакалавров и магистров могут аннулировать дипломы за плагиат: решение Кабмина

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Киев, Четверг 26 августа 2021 13:52
У бакалавров и магистров могут аннулировать дипломы за плагиат: решение Кабмина Фото: вузы сами смогут аннулировать дипломы (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины принял порядок, согласно которому вузы смогут аннулировать степени высшего образования бакалавров и магистров за нарушение академической добродетели. В частности, за плагиат в дипломных работах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание Кабмина.

Сообщается, что соответствующие решения могут приниматься в отношении младших бакалавров, бакалавров и магистров. Отмена степени высшего образования происходит, если в квалификационной работе выявят академический плагиат, фабрикацию, фальсификацию, обман или окажется, что работа была подготовлена через взяточничество.

При этом сами вузы должны следить за качеством образования, а порядок установления фактов нарушения академической добродетели устанавливает ученый совет каждого учреждения. Процедуру инициирует ученый совет по своему решению или на основании сообщения. К рассмотрению принимаются сообщения, поданные на официальный адрес вуза, в которых указано ФИО человека, которого обвиняют в плагиате или фальсификации, информация о нарушении и доказательства.

Согласно порядку, человек, в отношении которого проходит такая проверка, может сам подать заявление с отказом от степени высшего образования, после чего восстановиться в учебе.

Напомним, ранее сообщалось, что профильный комитет Рады поддержал законопроект, который позволит бороться с дипломами и диссертациями на заказ.

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Кабинет Министров Украины
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