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Генсек НАТО заявил об угрозе террористического акта в аэропорту Кабула

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Четверг 26 августа 2021 04:19
Генсек НАТО заявил об угрозе террористического акта в аэропорту Кабула Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал террористическую атаку на кабульский аэропорт реальной опасностью. Он отметил, что операция по эвакуации людей их Афганистана - одна из самых масштабных в истории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

По его словам, после завершения военной кампании альянс продолжит вывозить людей коммерческим рейсами и потребует от «Талибана» открыть пограничные пункты на земле.

Наиболее сложная часть эвакуации - дорога до аэропорта афганской столицы, это связано с тем, что талибы контролируют всю территорию страны, добавил Столтенберг.

"С одной стороны, мы бы хотели иметь как можно больше времени, чтобы вывезти как можно больше человек. Однако, если мы останемся после 31 августа, особенно если талибы не дадут нам хотя бы некое подобие молчаливого согласия, растет угроза атак", - заявил Столтенберг.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что нет "крайнего срока" для эвакуации людей из Афганистана. По его словам, США продолжат эвакуировать людей и после 31 августа.

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