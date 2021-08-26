АЗС должны снизить цены на бензин на гривну: обнародована новая максимальная стоимость

Минэкономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС могут устанавливать свою наценку. Очередные данные по состоянию на 25 августа предоставила НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию на сайте министерства .

Расчетные цены для бензина снижены с 26,67 гривен до 25,53 гривен за литр, для дизельного топлива снижены с 21,64 гривен до 21,11 гривен за литр.

Таким образом, с учетом максимальных наценок стоимость бензина на АЗС не может превышать 30,53 гривен за литр, дизельного топлива - 28,11 гривен за литр.