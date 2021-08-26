Кабмин перенес рабочие дни: в 2022 году будет два периода длинных выходных
Кабинет министров одобрил распоряжение "О переносе рабочих дней в 2022 году". На 8 марта и День Конституции будет по четыре выходных подряд.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 26 августа, которое транслировалось на Youtube.
Для празднования в 2022 году 8 марта - Международного женского дня и 28 июня - Дня Конституции Украины документом рекомендовано руководителям предприятий, учреждений и организаций, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, перенести в 2022 году рабочие дни:
- с понедельника 7 марта на субботу 12 марта;
- понедельника 27 июня на субботу 2 июля.
Таким образом, по четыре выходных подряд будет с 5 по 8 марта и с 25 по 28 июня.
Согласно документу, специальный режим работы банков и их учреждений в эти дни определяет Национальный банк Украины.
Отметим, Кабинет министров перенес в 2021 году три рабочих дня. Для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочие дни перенесены с: пятницы 8 января на субботу 16 января; понедельника 23 августа на субботу 28 августа; пятницы, 15 октября, на субботу 23 октября. По четыре выходных дня будет на Рождество, на День независимости и на Покрову.