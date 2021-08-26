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Кабмин перенес рабочие дни: в 2022 году будет два периода длинных выходных

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Украина, Четверг 26 августа 2021 13:24
Кабмин перенес рабочие дни: в 2022 году будет два периода длинных выходных Фото: в 2022 году будет два периода длинных выходных (kmu.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров одобрил распоряжение "О переносе рабочих дней в 2022 году". На 8 марта и День Конституции будет по четыре выходных подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства 26 августа, которое транслировалось на Youtube.

Для празднования в 2022 году 8 марта - Международного женского дня и 28 июня - Дня Конституции Украины документом рекомендовано руководителям предприятий, учреждений и организаций, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, перенести в 2022 году рабочие дни:

  • с понедельника 7 марта на субботу 12 марта;
  • понедельника 27 июня на субботу 2 июля.

Таким образом, по четыре выходных подряд будет с 5 по 8 марта и с 25 по 28 июня.

Согласно документу, специальный режим работы банков и их учреждений в эти дни определяет Национальный банк Украины.

Отметим, Кабинет министров перенес в 2021 году три рабочих дня. Для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочие дни перенесены с: пятницы 8 января на субботу 16 января; понедельника 23 августа на субботу 28 августа; пятницы, 15 октября, на субботу 23 октября. По четыре выходных дня будет на Рождество, на День независимости и на Покрову.

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