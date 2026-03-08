"Спіймали" ворога на гарячому: удар по Донецькому аеропорту зірвав виліт дронів (відео)

Сили оборони України завдали потужного удару по окупованому Донецькому аеропорту, знищивши техніку та зірвавши плани ворога щодо чергового обстрілу.

Подробиці операції За інформацією ЗМІ, для ураження стратегічного об'єкта було застосовано комбіновану атаку з використанням західного озброєння - ракет ATACMS та Storm Shadow. Аналіз кадрів з місця подій свідчить про те, що удар був надзвичайно вчасним. "Нові кадри підтверджують, що атака відбулася під час підготовки чергового удару. На території зафіксовано велику кількість дронів", - зазначається у повідомленні. Розвідку та коригування вогню безпосередньо в зоні аеропорту забезпечував український безпілотник "Бунтар-3". Наслідки удару Завдяки точному влучанню вдалося нейтралізувати значне скупчення безпілотних літальних апаратів, які окупанти готували до вильоту. Наразі масштаби втрат живої сили та техніки ворога уточнюються.