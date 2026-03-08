"Поймали" врага на горячем: удар по Донецкому аэропорту сорвал вылет дронов (видео)

Силы обороны Украины нанесли мощный удар по оккупированному Донецкому аэропорту, уничтожив технику и сорвав планы врага по очередному обстрелу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "КиберБорошно".

Сейчас масштабы потерь живой силы и техники врага уточняются.

Благодаря точному попаданию удалось нейтрализовать значительное скопление беспилотных летательных аппаратов , которые оккупанты готовили к вылету.

Разведку и корректировку огня непосредственно в зоне аэропорта обеспечивал украинский беспилотник "Бунтар-3".

"Новые кадры подтверждают, что атака произошла во время подготовки очередного удара. На территории зафиксировано большое количество дронов", - отмечается в сообщении.

Анализ кадров с места событий свидетельствует о том, что удар был чрезвычайно своевременным.

По информации СМИ, для поражения стратегического объекта была применена комбинированная атака с использованием западного вооружения - ракет ATACMS и Storm Shadow.

Удары в тыл врага

Напомним, Силы обороны Украины систематически уничтожают логистику и вооружение врага. В частности, недавно стало известно, что РФ потеряла 54 средства ПВО в результате работы Сил беспилотных систем.

Также украинские дроны успешно "ослепили" вражескую противовоздушную оборону, поразив ключевые радиолокационные станции. Кроме того, была зафиксирована атака дронов на станцию перекачки топлива, что усложнило снабжение оккупационных войск.

Отдельным достижением стало поражение морского тральщика и другой техники захватчиков, что существенно ослабило способности флота РФ в Черном море.