"Подвійні стандарти": Сибіга дорікнув Угорщині через мовчання після удару РФ по "Дружбі"

"Ми знаємо, що угорська сторона готується знову поскаржитися на проблеми з транзитом російської нафти трубопроводом "Дружба". Ми можемо лише порадити їм звернутися з цими фотографіями до своїх "друзів" у Москві", - написав Сибіга.

Він зазначив, що інфраструктура трубопроводу "Дружба" горить саме після останнього цілеспрямованого російського удару 27 січня, який зупинив транзит нафти.

"До речі, Угорщина не висловила Росії жодного протесту з цього приводу. Вони навіть не могли вимовити слово "Росія". Подвійні стандарти у найкращому вигляді", - наголосив глава МЗС.

За його словами, Москва перестала бути надійним постачальником нафти саме з моменту початку агресії проти України.

"І ця агресія є причиною всіх проблем. На жаль, років такої реальності не вистачило уряду Віктора Орбана (прем'єра Угорщили - ред.), щоб усвідомити це та диверсифікувати постачання. Ми пропонуємо їм розплющити очі", - додав Сибіга.