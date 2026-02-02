ua en ru
Пн, 02 лютого Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Транзит російської нафти через Україну обвалився до історичного мінімуму

Україна, Понеділок 02 лютого 2026 18:02
UA EN RU
Транзит російської нафти через Україну обвалився до історичного мінімуму Ілюстративне фото: транзит нафти РФ через Україну скоротився (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Обсяги транзиту російської нафти через Україну у 2025 році впали до історичного мінімуму. Поставки скоротилися до 9,73 млн тонн.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані профільного видання ExPro.

Причини падіння транзиту

ExPro зазначає, що порівняно з 2024 роком обсяги транспортування нафти південною гілкою нафтопроводу "Дружба" скоротилися на 14%.

Аналітики виокремлюють два ключові чинники, що вплинули на динаміку:

  • Відмова Чехії від нафти з РФ: у березні 2025 року країна повністю припинила закупівлі російської сировини. У підсумку транзит до Чехії за рік склав лише 0,52 млн тонн, що в п'ять разів менше показників попереднього року.
  • Удари по інфраструктурі: транзит залишався нестабільним через атаки України на нафтоперекачувальні станції на території Росії. Зокрема, у серпні обсяги впали до десятирічного мінімуму - 430 тисяч тонн.

Хто продовжує купувати нафту в РФ

Основними споживачами російської нафти, що йде транзитом через Україну, залишаються дві країни. Найбільші обсяги отримала Словаччина - 4,9 млн тонн (зростання на 24%).

До Угорщини було транспортовано 4,35 млн тонн (на 8% менше, ніж у 2024-му).

Через українські санкції проти компанії "Лукойл" замовником послуг транспортування виступає угорська MOL Nyrt., яка викуповує нафту на білорусько-українському кордоні.

Нагадаємо, за підсумками 2024 року обсяги транспортування російської нафти через українську трубопровідну систему скоротилися на 15%, склавши 11,5 млн тонн.

Найбільшу частку поставок тоді отримала Угорщина (4,8 млн тонн), тоді як експорт у Словаччину та Чехію продемонстрував падіння - до 4 млн тонн і 2,7 млн тонн відповідно.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Угорщина Нефть
Новини
Віткофф долучиться до переговорів України та РФ в Абу-Дабі, - Axios
Віткофф долучиться до переговорів України та РФ в Абу-Дабі, - Axios
Аналітика
Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Деякі комплекси ППО інколи стоять порожні, а атаку треба відбивати: інтерв'ю з Ігнатом