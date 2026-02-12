"Двойные стандарты": Сибига упрекнул Венгрию за молчание после удара РФ по "Дружбе"

"Мы знаем, что венгерская сторона готовится снова пожаловаться на проблемы с транзитом российской нефти по трубопроводу "Дружба". Мы можем лишь посоветовать им обратиться с этими фотографиями к своим "друзьям" в Москве", - написал Сибига.

Он отметил, что инфраструктура трубопровода "Дружба" горит именно после последнего целенаправленного российского удара 27 января, который остановил транзит нефти.

"Кстати, Венгрия не выразила России никакого протеста по этому поводу. Они даже не могли произнести слово "Россия". Двойные стандарты в лучшем виде", - подчеркнул глава МИД.

По его словам, Москва перестала быть надежным поставщиком нефти именно с момента начала агрессии против Украины.

"И эта агрессия является причиной всех проблем. К сожалению, лет такой реальности не хватило правительству Виктора Орбана (премьера Венгрии - ред.), чтобы осознать это и диверсифицировать поставки. Мы предлагаем им открыть глаза", - добавил Сибига.