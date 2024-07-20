Путешествие в Амстердам: самые интересные места столицы Нидерландов

Амстердам - город, который покоряет своей красотой и разнообразием. Столица Нидерландов известна своими романтическими каналами, мифическим Кварталом красных фонарей, архитектурой и ночной жизнью.

Какие известные места стоит посетить в Амстердаме - читайте в материале РБК-Украина ниже.

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Площадь Дам

Площадь Дам - центральная площадь Амстердама, бизнес и культурная среда города и всей страны.

Название площади, как и всего города, связано с ее первоначальной функцией - дамбы на реке Амстел. Построенная примерно в 1270 году эта дамба впервые соединила поселение на обоих берегах реки.

Дамба постепенно укреплялась и в итоге стала достаточно широкой для возникновения настоящей городской площади, а затем стала центром, вокруг которого строился город.

На площади расположены знаменитые здания и проводятся многочисленные мероприятия, что делает его одним из самых известных мест в Амстердаме.

Фото: Площадь Дам (wikipedia.org)

Рейксмузеум

Государственный музей или Рейксмузеум - одно из самых узнаваемых зданий Амстердама. Это настоящая сокровищница Нидерландов, огромный художественный музей, который тянется по набережной одного из каналов на целый квартал.

Экспозиции музея рассказывают об истории искусства Нидерландов. Постоянная экспозиция музея включает в себя значительную коллекцию шедевров золотых времен голландской живописи, а также разнообразную графику, скульптуру, образцы декоративного искусства и т.д.

Фото: Рейксмузеум (wikipedia.org)

Каналы Амстердама

Одним из главных символов города являются его каналы. Прогулка на лодке - отличный способ увидеть Амстердам с другого ракурса. Вы сможете насладиться видами старинных домов, живописных мостов и уютных кафе.

Общая протяженность сети каналов в черте города - примерно 75 километров. Всего насчитывается 165 водных путей, которые соединяют между собой более 500 мостов разной величины. По ним ходят только небольшие прогулочные суда и частные лодки.

Один из каналов в Амстердаме (фото из сети)

Королевский дворец

Королевский дворец Амстердама - один из трех дворцов в Нидерландах, которые находятся в ведении монарха. Расположен он в столице страны на площади Дам.

Дворец был построен в 17 веке и использовался в качестве амстердамской ратуши, но позже был передан во владение монархов.

Сейчас это официальная резиденция королевской династии Нидерландов, где проводятся официальные мероприятия. В многочисленных залах и галереях дворца выставлены картины величайших голландских художников.

Фото: Королевский дворец в Амстердаме (wikipedia.org)

Музей мадам Тюссо

Музей мадам Тюссо в Амстердаме - это филиал лондонского музея восковых фигур. Он был открыт еще в 1971 году, но на известную площадь Дам он переехал только в 1991 году.

В музее можно увидеть восковые фигуры как известных исторических личностей, так и современных знаменитостей.

Музей мадам Тюссо в Амстердаме (фото из сети)

Музей Ван Гога

Музей Ван Гога - художественный музей в Амстердаме, посвященный жизни и творчеству нидерландского художника Винсента ван Гога.

Коллекция музея состоит из 200 полотен и около 500 рисунков, четырех альбомов с набросками и 800 писем самого художника.

Кроме работ Ван Гога, здесь выставляются полотна Моне, Гогена и Пикассо.

Музей Ван Гога в Амстердаме (фото из сети)

Музей NEMO

NEMO - крупнейший интерактивный научный музей Нидерландов. Он был создан в 1997 году с целью показать людям взаимосвязь искусства, науки и природы. Здесь в доступной форме представлены сложные физические явления.

К тому же, посетителям разрешается самостоятельно проводить опыты и ставить эксперименты.

Фото: Музей NEMO в Амстердаме (wikipedia.org)

Квартал красных фонарей

Квартал красных фонарей - район Амстердама, в котором процветает проституция и другие виды секс-индустрии: секс-шопы, стрип-клубы, театры для взрослых.

Название квартала происходит от красных фонарей, которые стоят в окнах публичных домов.

В дневное время Квартал красных фонарей практически не отличается от других кварталов города, здесь все выглядит обыденно. Однако с наступлением ночи его улицы облучаются красными огнями, а "жрицы любви" выходят на "охоту". Большая часть из них торгует своим телом, а другие работают здесь в качестве обслуживающего персонала.

Квартал красных фонарей - по сути, такая же достопримечательность Амстердама, как и множество культурно-исторических достопримечательностей города. Большая часть посетителей этого квартала приходит сюда просто для созерцания необычных зрелищ, и лишь некоторые из них - для интимных развлечений.

Квартал красных фонарей (фото из сети)