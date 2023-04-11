Подоляк про "витік" даних США: потрібно менше рефлексувати та більше далекобійної зброї

Україна не має час для обговорень "зливів" даних, оскільки продовжується боротьба з російськими окупантами. Натомість Україні потрібна далекобійна зброя.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

"Якби в нас був час, можна було б спостерігати, як РФ розпадається, а її "еліти" пожирають одна одну. Але в нас немає часу, бо гинуть наші люди", - наголосив він.

Подоляк зазначив, що міжнародній спільності варто більше часу приділити допомозі Україні, аніж "зливам" інформації.

"Потрібно менше рефлексувати про "зливи" і більше далекобійної зброї, щоб правильно фіналізувати війну та змусити РФ усвідомити реалії", - заявив радник голови ОП.

Нагадаємо, наприкінці минулого тижня з'ясувалося, що Пентагон розслідує можливий витік секретної інформації про стан української армії та плани США і НАТО щодо підтримки України.

В Офісі президента та українській розвідці назвали документи фейковими, а також запідозрили російську розвідку у причетності до інциденту.

Пізніше видання CNN заявило, що Україна змінила деякі військові плани через "витік" документів. Секретар РНБО України Олексій Данілов поставив під сумнів ці заяви.

Детальніше про "витік" секретних документів США і наслідки для України - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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