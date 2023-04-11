Подоляк об "утечке" данных США: нужно меньше рефлексировать и больше дальнобойного оружия

У Украины нет времени для обсуждений "утечек" данных, поскольку продолжается борьба с российскими оккупантами. Украине нужно дальнобойное оружие.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Если бы у нас было время, можно было бы наблюдать, как РФ распадается, а ее "элиты" пожирают друг друга. Но у нас нет времени, потому что гибнут наши люди", - подчеркнул он.

Подоляк отметил, что международной общности стоит больше времени уделить помощи Украине, чем "сливам" информации.

"Нужно меньше рефлексировать об "утечках" и более дальнобойного оружия, чтобы правильно финализировать войну и заставить РФ осознать реалии", - заявил советник главы ОП.

Напомним, в конце прошлой недели выяснилось, что Пентагон расследует возможную утечку секретной информации о состоянии украинской армии и планах США и НАТО по поддержке Украины.

В Офисе президента и украинской разведке назвали документы фейковыми, а также заподозрили российскую разведку в причастности к инциденту.

Позднее издание CNN заявило, что Украина изменила некоторые военные планы из-за "утечки" документов. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов подверг сомнению эти заявления.

Подробнее об "утечке" секретных документов США и последствиях для Украины - читайте в материале РБК-Украина.

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