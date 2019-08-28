ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Подготовительная депутатская группа проведет сегодня еще одно заседание

Новости » Политика    28.08.2019 - 12:43
Подготовительная депутатская группа проведет сегодня еще одно заседание
Фото: Подготовительная депутатская группа из числа новоизбранных народных депутатов (РБК-Украина)

Подготовительная депутатская группа проведет заседание в 17:00

Подготовительная депутатская группа из числа новоизбранных народных депутатов проведет еще одну встречу перед торжественным заседанием Верховной Рады 29 августа. Об этом говорится на сайте Рады.

В состав Подготовительной депутатской группы вошли представители политических сил: от партии "Слуга народа" - 17, от партии "ОПЗЖ" - 3, от партии Всеукраинское объединение "Батькивщина" - 2, от партии "Европейская солидарность" - 2, от партии "Голос" - 1.

"28 августа в 17:00 - очередное заседание Подготовительной депутатской группы из числа новоизбранных народных депутатов Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, завтра, 29 августа, Верховная рада должна будет назначить нового премьера и по президентской квоте министров обороны и иностранных дел, а других членов правительства могут утвердить позже, уже на следующей неделе.

Также, по информации РБК-Украина, новый состав Кабмина может быть сформирован сразу, уже в первый день рабочий день Рады.

Кроме этого, источники издания сообщили, что глава Офиса президента Андрей Богдан лоббирует на кресло премьера нынешнего заместителя председателя ОП Алексея Гончарука.

В "Слуге народа" назвали возможные назначения в Кабмин 29 августа Свои люди: кого Зеленский зовет в Кабмин и кому отдали комитеты Рады
Новости Украины Верховная Рада
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь