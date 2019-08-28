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Підготовча депутатська група проведе сьогодні ще одне засідання

Новини » Політика    28.08.2019 - 12:43
Підготовча депутатська група проведе сьогодні ще одне засідання
Фото: Підготовча депутатська група з числа новообраних народних депутатів (РБК-Україна)

Підготовча депутатська група проведе засідання о 17:00

Підготовча депутатська група з числа новообраних народних депутатів проведе ще одну зустріч перед урочистим засіданням Верховної Ради 29 серпня. Про це йдеться на сайті Ради.

До складу Підготовчої депутатської групи увійшли представники політичних сил: від партії "Слуга народу" - 17, від партії "ОПЗЖ" - 3, від партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" - 2, від партії "Європейська солідарність" - 2, від партії "Голос" - 1.

"28 серпня о 17:00 - чергове засідання Підготовчої депутатської групи з числа новообраних народних депутатів України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, завтра, 29 серпня, Верховна рада повинна буде призначити нового прем'єра і за президентською квотою міністрів оборони і закордонних справ, а інших членів уряду можуть затвердити пізніше, вже на наступному тижні.

Також, за інформацією РБК-Україна, новий склад Кабміну може бути сформований відразу, вже в перший день робочий день Ради.

Крім цього, джерела видання повідомили, що глава Офісу президента Андрій Богдан лобіює на крісло прем'єра нинішнього заступника голови ВП Олексія Гончарука.

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