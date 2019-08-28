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Богдан лоббирует Гончарука на пост премьера, - источники

Новости » Происшествия    28.08.2019 - 08:50
Богдан лоббирует Гончарука на пост премьера, - источники
Фото: Алексей Гончарук (president.gov.ua)

Официально ни в "Слуге народа", ни в команде президента не подтверждают и не опровергают информацию о назначении Гончарука

Глава Офиса президента Андрей Богдан лоббирует на кресло премьера нынешнего замглавы ОП Алексея Гончарука. Об этом сообщают источники РБК-Украина.

Также, по информации РБК-Украина, последние несколько недель, по сути, безальтеративным кандидатом на кресло премьера является именно Гончарук.

Официально ни в "Слуге народа", ни в команде президента не подтверждают и не опровергают, что именно Гончарука Зеленский выдвинет в премьеры. О том, что именно Гончарук возглавит Кабмин, во вторник заявил нардеп Сергей Лещенко, работавший со штабом Зеленского в ходе его президентской кампании.

Напомним, глава подготовительной депутатской группы и лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков вчера заявил, что кандидатуры на пост премьер-министра Украины и членов правительства будет согласовывать фракция "Слуги народа" в Верховной раде.

Кроме этого, президент Владимир Зеленский заявлял, что определится с кандидатурой премьера уже на этой неделе. Он выбирает из двух кандидатур, однако Зеленский не стал называть имена претендентов.

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Новости Украины Алексей ГончарукАндрей Богдан
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