"Податку на OLX" не буде? Рада провалила голосування за скандальний законопроєкт
Верховна Рада відхилила законопроєкт про "податок на OLX", який передбачає оподаткування продажів та послуг через інтернет.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву нардепа Олексія Гончаренка та допис нардепа Ярослава Железняка.
"Абсолютно дурний законопроєкт, таке не можна підтримувати! Обкладати податками людей, які хочуть продати свої вживані речі - це ідіотизм. Добре, що нічого не прийняли", - емоційно висловився Гончаренко.
Железняк розповів, що за законопроєкт №14025 щодо впровадження міжнародного автоматичного обміну інформацією про доходи, отримані через цифрові платформи (так званий закон про "податок на OLX") віддали свої голоси "за" 168 нардепів з 226 мінімально необхідних.
"До другого читання туди уряд планував подати правки по всім іншим вимогам МВФ: скасування пільги на посилки до 150 євро; ПДВ для ФОП; закріплення підвищеного військового збору на рівні 5% і після закінчення військового стану. Але Рада сказала ні", - написав Железняк.
"Податок на OLX" - умова МВФ
Нагадаємо, в листопаді Україна та МВФ попередньо домовилися про нову чотирирічну програму кредитування на 8,1 млрд доларів. При цьому Україна має виконати низку умов, пов’язаних із бюджетною та податковою політикою, одну з яких виконано минулого року - Рада ухвалила держбюджет на 2026 рік.
Серед інших умов - податок на доходи від роботи через цифрові платформи (так званий "податок на OLX"), оподаткування посилок вартістю до 150 євро та введення ПДВ для ФОПів із річним доходом понад 1 млн гривень.
Зазначимо, сервісами OLX в Україні щомісяця користуються 23 млн користувачів. Упродовж минулого року компанія інвестувала понад 17 млн доларів у розвиток бізнесу в Україні.
Проте запровадження ПДВ для фізичних осіб-підприємців на спрощеній системі викликає значну критику. Експерти кажуть, що це може стимулювати тіньовий сектор, а поріг у 1 млн грн занадто низький і його варто підняти.
Згідно з процедурою, після запровадження нових податків угоду з МВФ винесуть на розгляд Ради директорів фонду для остаточного схвалення.