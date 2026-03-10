ua en ru
"Налога на OLX" не будет? Рада провалила голосование за скандальный законопроект

14:32 10.03.2026 Вт
2 мин
Один из нардепов назвал "идиотизмом" обложение налогами продаж подержанных вещей
aimg Валерий Ульяненко
"Налога на OLX" не будет? Рада провалила голосование за скандальный законопроект Фото: Верховная Рада Украины (Getty Images)

Верховная Рада отклонила законопроект о "налоге на OLX", который предусматривает налогообложение продаж и услуг через интернет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление нардепа Алексея Гончаренко и публикацию нардепа Ярослава Железняка.

Читайте также: Налоги и тарифы пойдут вверх: детали соглашения с МВФ и как это повлияет на украинцев

"Абсолютно глупый законопроект, такое нельзя поддерживать! Облагать налогами людей, которые хотят продать свои подержанные вещи - это идиотизм. Хорошо, что ничего не приняли", - эмоционально высказался Гончаренко.

Железняк рассказал, что за законопроект №14025 по внедрению международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы (так называемый закон о "налоге на OLX") отдали свои голоса "за" 168 нардепов из 226 минимально необходимых.

"Ко второму чтению туда правительство планировало подать правки по всем остальным требованиям МВФ: отмена льготы на посылки до 150 евро; НДС для ФЛП; закрепление повышенного военного сбора на уровне 5% и после окончания военного положения. Но Рада сказала нет", - написал Железняк.

"Налог на OLX" - условие МВФ

Напомним, в ноябре Украина и МВФ предварительно договорились о новой четырехлетней программе кредитования на 8,1 млрд долларов. При этом Украина должна выполнить ряд условий, связанных с бюджетной и налоговой политикой, одно из которых выполнено в прошлом году - Рада приняла госбюджет на 2026 год.

Среди других условий - налог на доходы от работы через цифровые платформы (так называемый "налог на OLX"), налогообложение посылок стоимостью до 150 евро и введение НДС для ФЛП с годовым доходом более 1 млн гривен.

Отметим, сервисами OLX в Украине ежемесячно пользуются 23 млн пользователей. В течение прошлого года компания инвестировала более 17 млн долларов в развитие бизнеса в Украине.

Однако введение НДС для физических лиц-предпринимателей на упрощенной системе вызывает значительную критику. Эксперты говорят, что это может стимулировать теневой сектор, а порог в 1 млн грн слишком низкий и его следует поднять.

Согласно процедуре, после введения новых налогов соглашение с МВФ вынесут на рассмотрение Совета директоров фонда для окончательного одобрения.

