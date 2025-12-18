ПДВ для ФОПів: які зміни пропонує Мінфін і коли доведеться платити

Міністерство фінансів опублікувало законопроект, який передбачає запровадження податку на додану вартість для фізичних осіб-підприємців, дохід яких за рік перевищить один мільйон гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру Мінфіну.

Впровадження ПДВ для ФОПів планується з 1 січня 2027 року, повідомили в Мінфіні та додали, що є час для обговорення нових умов оподаткування.

В міністерстві пропонують, що ФОПів третьої групи, дохід якого досягне 1 млн гривень на рік, стане платником ПДВ, але при цьому ставка єдиного податку буде знижена із 5% до 3%.

В пояснювальній записці до законопроекту вказано, що ця норма дозволить залучити 40,1 млрд гривень доходів до зведеного бюджету у 2027 році. Вона не поширюватиметься на е-резидентів (іноземців, які відкрили ФОП в Україні).

Прес-центр Мінфіна повідомляє, що для спрощення адміністрування ПДВ, буде доопрацьований "Електронний кабінет" платників податків.

Міністерство аргументує запровадження ПДВ для ФОПів вирівнюванням умов для бізнесу з однаковими оборотами, обмеження можливостей для агресивної оптимізації, дроблення бізнесу, "сірого" імпорту та контрабанди.

"Зараз великі гравці часто використовують спрощену систему для "дроблення" бізнесу, отримуючи конкурентну перевагу над тими, хто чесно сплачує ПДВ", - пояснили в міністерстві.

Коментуючи законопроект, народний депутат, перший заступник фінансового комітету парламенту Ярослав Железняк написав у Telegram, десь до 15 січня наступного року уряд внесе цей законопроект в Раду і це буде виконання попередніх умов перед Міжнародним валютним фондом. "(Уряд – ред.) буде тиснути, щоб до кінця березня 2026 року прийняти цю норму", - додав депутат.