Головна » Життя » Гроші

Отримати податкову знижку тепер можна через "Дію": як скористатися послугою

16:56 20.05.2026 Ср
2 хв
Як подати декларацію та отримати податкову знижку онлайн?
aimg Юлія Голованова
Отримати податкову знижку тепер можна через "Дію": як скористатися послугою Фото: як отримати податкову знижку (GettyImages)
Українці відтепер можуть подати декларацію про майновий стан і доходи або оформити податкову знижку через застосунок Дія. Нову послугу запустили за для спрощення процесу подання документів без зайвої бюрократії.

Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомили на сторінці "Дія" та Державна податкова служба України.

Для користування послугою потрібно авторизуватися на порталі "Дія" за допомогою КЕП. Після цього користувачам необхідно знайти послугу “Податкова декларація про майновий стан і доходи фізичних осіб” та надіслати запит для отримання даних від податкової.

Як скористатися послугою

Для подання декларації через "Дія" потрібно:

  • Авторизуватися на порталі за допомогою КЕП.
  • Знайти послугу “Податкова декларація про майновий стан і доходи фізичних осіб”.
  • Обрати потрібну опцію - подати декларацію або отримати податкову знижку.
  • Перевірити дані, які система автоматично підтягне з баз Державна податкова служба України.

Для оформлення податкової знижки можна вказати витрати на:

  • освіту - оплату дитсадка, школи чи інших навчальних закладів;
  • іпотеку - сплату відсотків за кредитом;
  • страхування - внески за договорами страхування життя або недержавного пенсійного забезпечення;
  • медичні послуги - окремі види лікування чи репродуктивні технології;
  • благодійність - пожертви неприбутковим організаціям.

Після цього потрібно:

  • Завантажити документи, які підтверджують витрати - чеки, квитанції чи договори.
  • Вказати банківський рахунок для отримання податкової знижки.
  • Перевірити декларацію, підписати її КЕПом та надіслати онлайн.

У "Дії" зазначили, що частину інформації система підтягує автоматично, а за потреби дані можна додати вручну. Таке нововведення дозволить зробити процес декларування простішим та зрозумілішим для громадян.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у "Дія" з’явилися нові послуги для батьків і дітей. Тепер можна онлайн оформити податковий номер для дитини та отримати електронну картку платника податків.

Також в Україні готують зміни у системі "дитячих" виплат. Уряд планує спростити їх оформлення, об’єднати в одну картку та переглянути правила використання коштів.

Сирський розкрив секрет втрат РФ, які неможливо перекрити мобілізацією
