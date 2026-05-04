Дитячі виплати у "Дії" та одна картка для всіх нарахувань: які зміни готує уряд

В Україні готують зміни у системі "дитячих" виплат. Уряд планує спростити їх оформлення, об’єднати в одну картку та переглянути правила використання коштів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем’єр-міністерку України Юлію Свириденко .

Головне: Цифровізація: Уряд завершує роботу над тим, щоб усі дитячі допомоги можна було оформити через "Дію" та отримувати на одну картку.

Правила використання: Готується рішення щодо зміни термінів, протягом яких родини зможуть витратити нараховані кошти.

Нові рахунки: З березня 2026 року в "Ощадбанку" можна відкривати спеціальні рахунки для отримання виплат.

Поточні виплати: Одноразова допомога при народженні становить 50 тис. гривень, а щомісячна підтримка до року та під час вагітності - по 7 тис. гривень.

Програма "єЯсла": Батьки, які виходять на роботу раніше, можуть отримувати додатково 8 тис. гривень щомісяця.

Які зміни готують

Наразі держава завершує роботу над цифровізацією виплат. У перспективі всі види допомоги для сімей із дітьми можна буде оформити через "Дію" та отримувати на одну банківську картку.

Окрім цього, уряд готує рішення щодо зміни термінів використання коштів. Це може вплинути на те, як довго родини зможуть користуватися нарахованою допомогою.

Водночас уже з березня українці можуть відкривати спеціальний рахунок в "Ощадбанку" для отримання таких виплат.

Скільки родин уже отримали допомогу

Оновлена система підтримки сімей із дітьми діє з 2026 року. Станом на зараз нею вже скористалися майже 170 тисяч родин.

Допомога надається на різних етапах.

Під час вагітності та пологів:

одноразова виплата при народженні дитини становить 50 тисяч гривень і вже нарахована десяткам тисяч жінок;

і вже нарахована десяткам тисяч жінок; також передбачена щомісячна допомога у розмірі 7 тисяч гривень у період до та після пологів.

Після народження дитини:

понад 114 тисяч родин отримують по 7 тисяч гривень щомісяця на догляд за дитиною до одного року;

на догляд за дитиною до одного року; додатково працює програма "єЯсла", яка передбачає 8 тисяч гривень щомісяця для батьків, що повертаються до роботи.

Отримані виплати можна спрямувати на оплату догляду за дитиною, освітніх послуг або необхідних товарів і сервісів для дітей.

Заплановані зміни мають зробити систему виплат більш зручною та зрозумілою. Очікується, що об’єднання допомоги в одну картку та переведення послуг у цифровий формат спростить доступ до підтримки та зменшить бюрократію.