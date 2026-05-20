Получить налоговую скидку теперь можно через "Дію": как воспользоваться услугой
Украинцы теперь могут подать декларацию об имущественном состоянии и доходах или оформить налоговую скидку через приложение Дія. Новую услугу запустили для упрощения процесса подачи документов без лишней бюрократии.
Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщили на странице "Дія" и Государственная налоговая служба Украины.
Для пользования услугой нужно авторизоваться на портале "Дія" с помощью КЭП. После этого пользователям необходимо найти услугу "Налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах физических лиц" и отправить запрос для получения данных от налоговой.
Как воспользоваться услугой
Для подачи декларации через "Дія" нужно:
- Авторизоваться на портале с помощью КЭП.
- Найти услугу "Налоговая декларация об имущественном состоянии и доходах физических лиц".
- Выбрать нужную опцию - подать декларацию или получить налоговую скидку.
- Проверить данные, которые система автоматически подтянет из баз Государственная налоговая служба Украины.
Для оформления налоговой скидки можно указать расходы на:
- образование - оплату детсада, школы или других учебных заведений;
- ипотеку - уплату процентов по кредиту;
- страхование - взносы по договорам страхования жизни или негосударственного пенсионного обеспечения;
- медицинские услуги - отдельные виды лечения или репродуктивные технологии;
- благотворительность - пожертвования неприбыльным организациям.
После этого нужно:
- Загрузить документы, подтверждающие расходы - чеки, квитанции или договоры.
- Указать банковский счет для получения налоговой скидки.
- Проверить декларацию, подписать ее КЭПом и отправить онлайн.
В "Дії" отметили, что часть информации система подтягивает автоматически, а при необходимости данные можно добавить вручную. Такое нововведение позволит сделать процесс декларирования проще и понятнее для граждан.
