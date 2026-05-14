У "Дії" запустили нові послуги для батьків і дітей: що тепер можна оформити онлайн
У "Дія" з’явилися нові послуги для батьків і дітей. Тепер можна онлайн оформити податковий номер для дитини та отримати електронну картку платника податків.
Про це повідомляє РБК Україна з посиланням на публікацію "Дії"
Що змінилося
Як пояснили у "Дії", раніше для отримання податкового номера батькам потрібно було особисто звертатися до податкової служби та подавати документи офлайн. Тепер заяву можна подати у кілька кліків через застосунок.
Після отримання податкового номера (РНОКПП) користувачі також можуть оформити е-Картку платника податків для себе або дитини від 14 років. Документ буде доступний у цифровому форматі в застосунку.
У "Дії" зазначили, що електронна картка може стати у пригоді у разі втрати або пошкодження паперового документа. Дані при цьому автоматично оновлюватимуться у реєстрі податкової служби.
Цифрові послуги в Україні
Україна продовжує розширювати перелік державних послуг у цифровому форматі через застосунок Дія. Раніше вже запустили електронні документи, послуги для водіїв, бізнесу та батьків, а також можливість отримувати низку державних сервісів онлайн без відвідування держустанов.
Також ми повідомляли що, у Дії запустили ШІ-асистента Дія.AI, який допомагає користувачам оформлювати документи через чат. Зокрема, сервіс дозволяє отримати витяг про місце проживання, а також швидко сплатити штрафи ПДР без пошуку потрібних розділів у застосунку.
Крім того, в Україні вже триває реалізація експериментального проєкту “Базова соціальна допомога”. Подати заявку на отримання виплати громадяни також можуть онлайн через застосунок.