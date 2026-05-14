У "Дії" запустили нові послуги для батьків і дітей: що тепер можна оформити онлайн

У "Дія" з’явилися нові послуги для батьків і дітей. Тепер можна онлайн оформити податковий номер для дитини та отримати електронну картку платника податків.

Що змінилося

Як пояснили у "Дії", раніше для отримання податкового номера батькам потрібно було особисто звертатися до податкової служби та подавати документи офлайн. Тепер заяву можна подати у кілька кліків через застосунок.

Після отримання податкового номера (РНОКПП) користувачі також можуть оформити е-Картку платника податків для себе або дитини від 14 років. Документ буде доступний у цифровому форматі в застосунку.

У "Дії" зазначили, що електронна картка може стати у пригоді у разі втрати або пошкодження паперового документа. Дані при цьому автоматично оновлюватимуться у реєстрі податкової служби.

Цифрові послуги в Україні

Україна продовжує розширювати перелік державних послуг у цифровому форматі через застосунок Дія. Раніше вже запустили електронні документи, послуги для водіїв, бізнесу та батьків, а також можливість отримувати низку державних сервісів онлайн без відвідування держустанов.