ua en ru
Вт, 09 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Податкова знатиме про продажі на OLX: Рада ухвалила закон

13:50 09.06.2026 Вт
1 хв
Коли він торкнеться всіх українців?
aimg Олена Чупровська
Податкова знатиме про продажі на OLX: Рада ухвалила закон Фото: Рада проголосувала закон про доходи з цифрових платформ: коли це торкнеться кожного (Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Верховна Рада підтримала законопроєкт №15111-д про доходи з цифрових платформ. Закон був однією з вимог МВФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост нардепа Ярослава Железняка та Верховну Раду.

Закон ухвалено - як голосувала Рада.

За законопроєкт у цілому проголосували 241 народний депутат.

Текст закону підтримали всі бізнес-асоціації.

Що регулює закон

Законопроєкт №15111-д стосується доходів зцифрових платформ - сервісів, які надають послуги в інтернеті. Це можуть бути:

  • маркетплейси та дошки оголошень;
  • стрімінгові та музичні платформи;
  • агрегатори послуг і доставки.

Онлайн-сервіси будуть автоматично ділитися з податковою інформацією про доходи своїх користувачів.

Коли запрацює

За текстом закону, він набирає чинності не раніше січня 2027 року. Але реально система почне працювати ще пізніше.

Поки підпишуть усі меморандуми і налагодять обмін даними між платформами та податковою - це ближче до 2028 року.

Нагадаємо, раніше Мінфін оприлюднив великий податковий законопроєкт, який містив зміни щодо ПДВ для ФОПів, оподаткування посилок і цифрових платформ. Документ одразу назвали одним з найбільших податкових пакетів останніх років.

Як повідомляло РБК-Україна, МВФ погодився перенести термін ухвалення закону про оподаткування посилок до кінця липня, знявши ризики для отримання Україною чергового траншу.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
посилки Податки Верховна рада
Новини
Податкова знатиме про продажі на OLX: Рада ухвалила закон
Податкова знатиме про продажі на OLX: Рада ухвалила закон
Аналітика
Білий бізнес, який на виду, стає легшою мішенню для перевірок: інтерв'ю з Анною Дерев'янко, ЕВА
Олександр Бердинськихредактор розділу "Бізнес" Білий бізнес, який на виду, стає легшою мішенню для перевірок: інтерв'ю з Анною Дерев'янко, ЕВА