Податкова знатиме про продажі на OLX: Рада ухвалила закон

Верховна Рада підтримала законопроєкт №15111-д про доходи з цифрових платформ. Закон був однією з вимог МВФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост нардепа Ярослава Железняка та Верховну Раду.

Закон ухвалено - як голосувала Рада.

За законопроєкт у цілому проголосували 241 народний депутат.

Текст закону підтримали всі бізнес-асоціації.

Що регулює закон

Законопроєкт №15111-д стосується доходів зцифрових платформ - сервісів, які надають послуги в інтернеті. Це можуть бути:

маркетплейси та дошки оголошень;

стрімінгові та музичні платформи;

агрегатори послуг і доставки.

Онлайн-сервіси будуть автоматично ділитися з податковою інформацією про доходи своїх користувачів.

Коли запрацює

За текстом закону, він набирає чинності не раніше січня 2027 року. Але реально система почне працювати ще пізніше.

Поки підпишуть усі меморандуми і налагодять обмін даними між платформами та податковою - це ближче до 2028 року.