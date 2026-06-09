Налоговая будет знать о продажах на OLX: Рада приняла закон

Верховная Рада поддержала законопроект №15111-д о доходах с цифровых платформ. Закон был одним из требований МВФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост нардепа Ярослава Железняка и Верховную Раду.

Закон принят - как голосовала Рада.

За законопроект в целом проголосовали 241 народный депутат.

Текст закона поддержали все бизнес-ассоциации.

Что регулирует закон

Законопроект №15111-д касается доходов с цифровых платформ - сервисов, которые предоставляют услуги в интернете. Это могут быть:

маркетплейсы и доски объявлений;

стриминговые и музыкальные платформы;

агрегаторы услуг и доставки.

Онлайн-сервисы будут автоматически делиться с налоговой информацией о доходах своих пользователей.

Когда заработает

По тексту закона, он вступает в силу не раньше января 2027 года. Но реально система начнет работать еще позже.

Пока подпишут все меморандумы и наладят обмен данными между платформами и налоговой - это ближе к 2028 году.