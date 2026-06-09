Налоговая будет знать о продажах на OLX: Рада приняла закон
Верховная Рада поддержала законопроект №15111-д о доходах с цифровых платформ. Закон был одним из требований МВФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост нардепа Ярослава Железняка и Верховную Раду.
Закон принят - как голосовала Рада.
За законопроект в целом проголосовали 241 народный депутат.
Текст закона поддержали все бизнес-ассоциации.
Что регулирует закон
Законопроект №15111-д касается доходов с цифровых платформ - сервисов, которые предоставляют услуги в интернете. Это могут быть:
- маркетплейсы и доски объявлений;
- стриминговые и музыкальные платформы;
- агрегаторы услуг и доставки.
Онлайн-сервисы будут автоматически делиться с налоговой информацией о доходах своих пользователей.
Когда заработает
По тексту закона, он вступает в силу не раньше января 2027 года. Но реально система начнет работать еще позже.
Пока подпишут все меморандумы и наладят обмен данными между платформами и налоговой - это ближе к 2028 году.
Напомним, ранее Минфин обнародовал большой налоговый законопроект, который содержал изменения относительно НДС для ФЛП, налогообложения посылок и цифровых платформ. Документ сразу назвали одним из крупнейших налоговых пакетов последних лет.
Как сообщало РБК-Украина, МВФ согласился перенести срок принятия закона о налогообложении посылок до конца июля, сняв риски для получения Украиной очередного транша.