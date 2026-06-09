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Налоговая будет знать о продажах на OLX: Рада приняла закон

13:50 09.06.2026 Вт
1 мин
Когда он коснется всех украинцев?
aimg Елена Чупровская
Налоговая будет знать о продажах на OLX: Рада приняла закон Фото: Рада проголосовала закон о доходах с цифровых платформ: когда это коснется каждого (Getty Images)
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Верховная Рада поддержала законопроект №15111-д о доходах с цифровых платформ. Закон был одним из требований МВФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост нардепа Ярослава Железняка и Верховную Раду.

Закон принят - как голосовала Рада.

За законопроект в целом проголосовали 241 народный депутат.

Текст закона поддержали все бизнес-ассоциации.

Что регулирует закон

Законопроект №15111-д касается доходов с цифровых платформ - сервисов, которые предоставляют услуги в интернете. Это могут быть:

  • маркетплейсы и доски объявлений;
  • стриминговые и музыкальные платформы;
  • агрегаторы услуг и доставки.

Онлайн-сервисы будут автоматически делиться с налоговой информацией о доходах своих пользователей.

Когда заработает

По тексту закона, он вступает в силу не раньше января 2027 года. Но реально система начнет работать еще позже.

Пока подпишут все меморандумы и наладят обмен данными между платформами и налоговой - это ближе к 2028 году.

Напомним, ранее Минфин обнародовал большой налоговый законопроект, который содержал изменения относительно НДС для ФЛП, налогообложения посылок и цифровых платформ. Документ сразу назвали одним из крупнейших налоговых пакетов последних лет.

Как сообщало РБК-Украина, МВФ согласился перенести срок принятия закона о налогообложении посылок до конца июля, сняв риски для получения Украиной очередного транша.

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