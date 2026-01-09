UA

Подання на звільнення Малюка надійшло в Раду

Фото: голова СБУ Василь Малюк (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Верховна Рада України ввечері 9 січня отримала подання від президента Володимира Зеленського щодо звільнення Василя Малюка з посади голови Служби безпеки України (СБУ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис спікера Верховної Ради Руслана Стефанчука.

"До Верховної Ради надійшло подання Президента України Володимира Зеленського про звільнення Василя Малюка з посади Голови Служби безпеки України. Парламент розгляне його найближчим часом відповідно до встановленої процедури", - написав він, приклавши фото подання.

Фото: Руслан Стефанчук / Facebook

 

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський анонсував велике "перезавантаження влади", в рамках якого Служба безпеки України 5 січня отримала нового тимчасового виконувача обов'язків голови - ним став Євгеній Хмара, який має звання генерал-майора.

Водночас Василь Малюк, який керував СБУ з 2022 року, покинув посаду очільника відомства. Але він запевняє, що залишиться в системі служби, щоб "реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня".

Детальніше про те, хто такий Василь Малюк і яка його роль у протистоянні Росії - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.

