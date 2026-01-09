Подання на звільнення Малюка надійшло в Раду

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський анонсував велике "перезавантаження влади", в рамках якого Служба безпеки України 5 січня отримала нового тимчасового виконувача обов'язків голови - ним став Євгеній Хмара, який має звання генерал-майора.

Водночас Василь Малюк, який керував СБУ з 2022 року, покинув посаду очільника відомства. Але він запевняє, що залишиться в системі служби, щоб "реалізовувати асиметричні спецоперації світового рівня".

