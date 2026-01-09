RU

Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Представление на увольнение Малюка поступило в Раду

Фото: глава СБУ Василий Малюк (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Верховная Рада Украины вечером 9 января получила представление от президента Владимира Зеленского об увольнении Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины (СБУ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука.

"В Верховную Раду поступило представление Президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Василия Малюка с должности Председателя Службы безопасности Украины. Парламент рассмотрит его в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой", - написал он, приложив фото представления.

Фото: Руслан Стефанчук / Facebook

 

 

Напомним, что президент Владимир Зеленский анонсировал большую "перезагрузку власти", в рамках которой Служба безопасности Украины 5 января получила нового временно исполняющего обязанности главы - им стал Евгений Хмара, который имеет звание генерал-майора.

В то же время Василий Малюк, который руководил СБУ с 2022 года, покинул пост главы ведомства. Но он уверяет, что останется в системе службы, чтобы "реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня".

Подробнее о том, кто такой Василий Малюк и какова его роль в противостоянии России - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Служба безопасности УкраиныРуслан СтефанчукВерховная рада