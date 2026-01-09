ua en ru
Пт, 09 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Представление на увольнение Малюка поступило в Раду

Украина, Пятница 09 января 2026 20:25
UA EN RU
Представление на увольнение Малюка поступило в Раду Фото: глава СБУ Василий Малюк (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Верховная Рада Украины вечером 9 января получила представление от президента Владимира Зеленского об увольнении Василия Малюка с должности главы Службы безопасности Украины (СБУ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение спикера Верховной Рады Руслана Стефанчука.

"В Верховную Раду поступило представление Президента Украины Владимира Зеленского об увольнении Василия Малюка с должности Председателя Службы безопасности Украины. Парламент рассмотрит его в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой", - написал он, приложив фото представления.

Представление на увольнение Малюка поступило в РадуФото: Руслан Стефанчук / Facebook

Напомним, что президент Владимир Зеленский анонсировал большую "перезагрузку власти", в рамках которой Служба безопасности Украины 5 января получила нового временно исполняющего обязанности главы - им стал Евгений Хмара, который имеет звание генерал-майора.

В то же время Василий Малюк, который руководил СБУ с 2022 года, покинул пост главы ведомства. Но он уверяет, что останется в системе службы, чтобы "реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня".

Подробнее о том, кто такой Василий Малюк и какова его роль в противостоянии России - читайте в отдельном материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины Руслан Стефанчук Верховная рада
Новости
Уличные бои в Гуляйполе: армия РФ штурмует город волнами, несмотря на большие потери
Уличные бои в Гуляйполе: армия РФ штурмует город волнами, несмотря на большие потери
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка