Початок не лише за календарем? Чому весна насправді приходить тричі й від чого залежить

Якою може бути весна

Експерти Українського гідрометеорологічного центру нагадали, що насправді весна може бути різною.

Йдеться про те, що спеціалісти розрізняють:

календарну весну;

метеорологічну весну;

астрономічну весну.

Весна буває різною (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Коли закінчується календарна весна

Найлегше, за словами фахівців УкрГМЦ, стежити за "класичною" весною - календарною. Адже вона залежить від сталих дат:

починається з 1 березня;

закінчується 31 травня.

"Все просто: нова сторінка в календарі - новий сезон", - зауважили в Укргідрометцентрі.

Календарна весна - це чіткий сезон (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Коли настає метеорологічна весна

Метеорологічна весна, згідно з інформацією УкрГМЦ, починається тоді, коли середньодобова температура повітря "стійко переходить" через 0 градусів за Цельсієм (у бік підвищення).

Уточнюється також, що коли середньодобова температура повітря перевищує +5°C, починається період вегетації рослин.

Метеорологічна весна залежить від температури повітря (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Коли астрономічна весна в Україні

Астрономічна весна, за даними Українського гідрометеорологічного центру, розпочнеться у Північній півкулі - тобто і в Україні - дещо пізніше.

Це станеться о 16:45 п'ятниці, 20 березня 2026 року.

Астрономічна весна в Україні розпочнеться пізніше (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

"За київським часом у момент весняного рівнодення", - уточнили у прес-службі УкрГМЦ.