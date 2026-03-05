Початок не лише за календарем? Чому весна насправді приходить тричі й від чого залежить

Березень на календарі - лише початок нового сезону, адже насправді можна виокремити різні "приходи" весни. І залежать вони не тільки від дати.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Українського гідрометеорологічного центру у Facebook.
Експерти Українського гідрометеорологічного центру нагадали, що насправді весна може бути різною.
Йдеться про те, що спеціалісти розрізняють:
Найлегше, за словами фахівців УкрГМЦ, стежити за "класичною" весною - календарною. Адже вона залежить від сталих дат:
"Все просто: нова сторінка в календарі - новий сезон", - зауважили в Укргідрометцентрі.
Метеорологічна весна, згідно з інформацією УкрГМЦ, починається тоді, коли середньодобова температура повітря "стійко переходить" через 0 градусів за Цельсієм (у бік підвищення).
Уточнюється також, що коли середньодобова температура повітря перевищує +5°C, починається період вегетації рослин.
Астрономічна весна, за даними Українського гідрометеорологічного центру, розпочнеться у Північній півкулі - тобто і в Україні - дещо пізніше.
Це станеться о 16:45 п'ятниці, 20 березня 2026 року.
"За київським часом у момент весняного рівнодення", - уточнили у прес-службі УкрГМЦ.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як потрібно діяти, якщо людина провалась під лід.
Крім того, ми пояснювали, яка небезпека під час відлиги - неочевидна.
Читайте також, врожай яких озимих культур потрапив під удар негоди в Україні в лютому та яким регіонам загрожує підтоплення сьогодні.