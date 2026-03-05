Начало не только по календарю? Почему весна на самом деле приходит трижды и от чего зависит

Март на календаре - лишь начало нового сезона, ведь на самом деле можно выделить разные "приходы" весны. И зависят они не только от даты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Украинского гидрометеорологического центра в Facebook.
Эксперты Украинского гидрометеорологического центра напомнили, что на самом деле весна может быть разной.
Речь идет о том, что специалисты различают:
Легче всего, по словам специалистов УкрГМЦ, следить за "классической" весной - календарной. Ведь она зависит от постоянных дат:
"Все просто: новая страница в календаре - новый сезон", - отметили в Укргидрометцентре.
Метеорологическая весна, согласно информации УкрГМЦ, начинается тогда, когда среднесуточная температура воздуха "устойчиво переходит" через 0 градусов по Цельсию (в сторону повышения).
Уточняется также, что когда среднесуточная температура воздуха превышает +5°C, начинается период вегетации растений.
Астрономическая весна, по данным Украинского гидрометеорологического центра, начнется в Северном полушарии - то есть и в Украине - несколько позже.
Это произойдет в 16:45 пятницы, 20 марта 2026 года.
"По киевскому времени в момент весеннего равноденствия", - уточнили в пресс-службе УкрГМЦ.
Напомним, ранее мы рассказывали, как нужно действовать, если человек провалился под лед.
Кроме того, мы объясняли, какая опасность во время оттепели - неочевидная.
Читайте также, урожай каких озимых культур попал под удар непогоды в Украине в феврале и каким регионам грозит подтопление сегодня.