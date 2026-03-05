Начало не только по календарю? Почему весна на самом деле приходит трижды и от чего зависит

Какой может быть весна

Эксперты Украинского гидрометеорологического центра напомнили, что на самом деле весна может быть разной.

Речь идет о том, что специалисты различают:

календарную весну;

метеорологическую весну;

астрономическую весну.

Весна бывает разной (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Когда заканчивается календарная весна

Легче всего, по словам специалистов УкрГМЦ, следить за "классической" весной - календарной. Ведь она зависит от постоянных дат:

начинается с 1 марта;

заканчивается 31 мая.

"Все просто: новая страница в календаре - новый сезон", - отметили в Укргидрометцентре.

Календарная весна - это четкий сезон (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Когда наступает метеорологическая весна

Метеорологическая весна, согласно информации УкрГМЦ, начинается тогда, когда среднесуточная температура воздуха "устойчиво переходит" через 0 градусов по Цельсию (в сторону повышения).

Уточняется также, что когда среднесуточная температура воздуха превышает +5°C, начинается период вегетации растений.

Метеорологическая весна зависит от температуры воздуха (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Когда астрономическая весна в Украине

Астрономическая весна, по данным Украинского гидрометеорологического центра, начнется в Северном полушарии - то есть и в Украине - несколько позже.

Это произойдет в 16:45 пятницы, 20 марта 2026 года.

Астрономическая весна в Украине начнется позже (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

"По киевскому времени в момент весеннего равноденствия", - уточнили в пресс-службе УкрГМЦ.