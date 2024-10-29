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З початку вторгнення росіяни втратили в Україні понад 692 тисячі солдатів, - ЗСУ

Вівторок 29 жовтня 2024 07:52
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З початку вторгнення росіяни втратили в Україні понад 692 тисячі солдатів, - ЗСУ Фото: росіяни рекордно втрачають особовий склад на війні в Україні (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

За останню добу з 28 на 29 жовтня, росіяни втратили на фронті 1360 солдатів, 9 бойових броньованих машин і майже 90 одиниць автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 692 080 (+1360) осіб ліквідовано;
  • танків - 9129 (+9) од.;
  • бойових броньованих машин - 18 404 (+9) од.;
  • артилерійських систем - 19 917 (+45) од.;
  • РСЗВ - 1241 (+1) од.;
  • засоби ППО - 984 од.;
  • літаків - 369 од.;
  • гелікоптерів - 329 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 17 939 (+72) од.;
  • крилатих ракет - 2625 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 27 749 (+89) од.;
  • спеціальної техніки - 3566 (+10) од.

З початку вторгнення росіяни втратили в Україні понад 692 тисячі солдатів, - ЗСУ

Ситуація на фронті та нічні обстріли

За даними ISW, російські загарбники мали успіх у Харківській та Донецькій областях.

Ввечері у понеділок, 28 жовтня, військові агресора запустили в напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед".

Безпілотники залітали у повітряний простір країни кількома хвилями. Внаслідок падіння уламків збитого БпЛА у Києві пошкоджено будинок, спалахнула пожежа, є постраждалі.

Крім того, вночі терористи вдарили важкою авіабомбою по Харкову. В приватному секторі зруйновано будинок, є загиблі та поранені серед місцевих жителів.

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