З початку вторгнення росіяни втратили в Україні понад 692 тисячі солдатів, - ЗСУ

За останню добу з 28 на 29 жовтня, росіяни втратили на фронті 1360 солдатів, 9 бойових броньованих машин і майже 90 одиниць автомобільної техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.10.24 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті та нічні обстріли

За даними ISW, російські загарбники мали успіх у Харківській та Донецькій областях.

Ввечері у понеділок, 28 жовтня, військові агресора запустили в напрямку України дрони-камікадзе типу "Шахед".

Безпілотники залітали у повітряний простір країни кількома хвилями. Внаслідок падіння уламків збитого БпЛА у Києві пошкоджено будинок, спалахнула пожежа, є постраждалі.

Крім того, вночі терористи вдарили важкою авіабомбою по Харкову. В приватному секторі зруйновано будинок, є загиблі та поранені серед місцевих жителів.

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