У Києві зросла кількість постраждалих, пошкоджена газова магістраль

У Києві після дронової атаки цієї ночі та падіння уламків безпілотника ворога кількість постраждалих зросла до шести осіб. Усі вони були травмовані у Солом'янському районі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера столиці Віталія Кличка у Telegram та Київську міську військову адміністрацію ( КМВА ).

"Троє постраждалих у Соломʼянському районі. Одного госпіталізували, двом медики надали допомогу на місці", - розповів київський міський голова.

Він додав, що пожежа була оперативно ліквідована.

Крім того, передав мер столиці, внаслідок падіння уламків російського була пошкоджена газова магістраль.

За його словами, фахівці наразі вимкнули подачу газу.

Але пізніше Кличко уточнив, що за оновленими даними, вже четверо постраждалих у Солом'янському районі столиці.

"Одного госпіталізували, троє - отримали допомогу медиків на місці", - додав мер.

Оновлено: вже 5 травмованих

Як заявили у прес-службі КМВА о 06.07, у столиці - вже п'ять постраждалих внаслідок нічної атаки російських дронів.

Оновлено: кількість постраждалих знову зросла

У КМВА майже о пів на сьому ранку розповіли, що у столиці через падіння уламків БПЛА вже шість травмованих.

Зазначається, що одну людину госпіталізували "з серйозним пораненням ніг".

"Шахедна" атака на Київ

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 29 жовтня російські окупанти запустили ударні безпілотники по Україні для повітряної атаки. Столиця також стала ціллю ворога при цьому дроновому ударі.

Так, близько пів на п'яту годину рану у Києві було чути вибухи, у місті тривала робота ППО через атаку ворога із застосуванням "Шахедів".

Згодом стало відомо про падіння уламків російських БПЛА у Солом'янському та Святошинському районах столиці. Повідомлялося про пожежі, та з'явилися дані про постраждалих.