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В ДСНС розповіли та показали наслідки нічного удару по Харкову

Харків, Вівторок 29 жовтня 2024 07:22
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В ДСНС розповіли та показали наслідки нічного удару по Харкову Фото: росіяни знову вчинили повітряну атаку на Харків (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Вночі російські терористи завдали удару по приватному сектору в Основ’янському районі Харкова. Внаслідок атаки зруйновано і пошкоджено будинки та автомобілі, є загиблі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

За даними рятувальників, повністю зруйновано один будинок, частково пошкоджено ще 19 будівель та 4 автомобілі.

Пожежу оперативно ліквідовано. З-під завалів дістали тіла 4 загиблих - двох жінок і двох чоловіків.

Аварійно-рятувальні роботи тривають. Психологи ДСНС надають допомогу людям на місці.

Обстріли Харкова

В ніч на вівторок, 29 жовтня, російський агресор вдарив керованими авіабомбами по Харкову.

Спочатку кількість жертв була меншою, а мер міста Ігор Терехов повідомляв про два повністю зруйновані будинки. Однак ближче до ранку під час рятувальної операції під уламками будинку виявляли більше загиблих людей.

Додамо, що армія РФ також вдарила важкою бомбою по Харкову напередодні ввечері. Терористи поцілили в центральну частину міста і зруйнували Будинок Державної промисловості, що перебуває під охороною ЮНЕСКО.

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