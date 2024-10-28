Україну знову атакують російські "Шахеди": де загроза удару
Російські терористи запустили в напрямку України ударні дрони типу "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу, є загроза атаки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Військові повідомляють про рух ударних БпЛА територією Сумської області у напрямку Чернігівської та Полтавської областей.
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Ворожі БпЛА у Чернігівській області, рухаються у західному напрямку на Київську область.
На даний момент мапа повітряних тривог України виглядає так:
Повітряні атаки
Нагадаємо, ввечері у понеділок, 28 жовтня, російський агресор вдарив балістикою по Кривому Рогу.
У місті пошкоджено житловий будинок, постраждали 10 людей.
Крім того, російські військові обстріляли керованими авіабомбами Харків.
Внаслідок атаки пошкоджено будинок Державної Промисловості, є постраждалі.
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