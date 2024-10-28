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Україну знову атакують російські "Шахеди": де загроза удару

Понеділок 28 жовтня 2024 23:21
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Україну знову атакують російські "Шахеди": де загроза удару Фото: у повітряному просторі України знову виявлені дрони РФ (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські терористи запустили в напрямку України ударні дрони типу "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу, є загроза атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Військові повідомляють про рух ударних БпЛА територією Сумської області у напрямку Чернігівської та Полтавської областей.

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Ворожі БпЛА у Чернігівській області, рухаються у західному напрямку на Київську область.

На даний момент мапа повітряних тривог України виглядає так:

Україну знову атакують російські &quot;Шахеди&quot;: де загроза удару

Повітряні атаки

Нагадаємо, ввечері у понеділок, 28 жовтня, російський агресор вдарив балістикою по Кривому Рогу.

У місті пошкоджено житловий будинок, постраждали 10 людей.

Крім того, російські військові обстріляли керованими авіабомбами Харків.

Внаслідок атаки пошкоджено будинок Державної Промисловості, є постраждалі.

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