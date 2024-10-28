Україну знову атакують російські "Шахеди": де загроза удару

Фото: у повітряному просторі України знову виявлені дрони РФ (Getty Images)

Російські терористи запустили в напрямку України ударні дрони типу "Шахед". У багатьох областях оголошено повітряну тривогу, є загроза атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.