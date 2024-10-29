С начала вторжения россияне потеряли в Украине более 692 тысяч солдат, - ВСУ
За последние сутки с 28 на 29 октября, россияне потеряли на фронте 1360 солдат, 9 боевых бронированных машин и около 90 единиц автомобильной техники.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 29.10.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 692 080 (+1360) человек ликвидировано;
- танков - 9129 (+9) ед;
- боевых бронированных машин - 18 404 (+9) ед;
- артиллерийских систем - 19 917 (+45) ед;
- РСЗО - 1241 (+1) ед;
- средства ПВО - 984 ед;
- самолетов - 369 ед;
- вертолетов - 329 ед;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 17 939 (+72) ед;
- крылатых ракет - 2625 ед;
- кораблей/катеров - 28 ед;
- подводных лодок - 1 ед;
- автомобильной техники и автоцистерн - 27 749 (+89) ед;
- специальной техники - 3566 (+10) ед.
Ситуация на фронте и ночные обстрелы
По данным ISW, российские захватчики имели успех в Харьковской и Донецкой областях.
Вечером в понедельник, 28 октября, военные агрессора запустили в направлении Украины дроны-камикадзе типа "Шахед".
Беспилотники залетали в воздушное пространство страны несколькими волнами. В результате падения обломков сбитого БпЛА в Киеве поврежден дом, вспыхнул пожар, есть пострадавшие.
Кроме того, ночью террористы ударили тяжелой авиабомбой по Харькову. В частном секторе разрушен дом, есть погибшие и раненые среди местных жителей.
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